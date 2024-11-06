個股方面，蘋果據悉將面臨歐盟數字市場法首筆罰款，表明與歐盟監管機構圍繞蘋果應用商店的市場主導地位的衝突升級。據悉高盛今年計劃新增的合伙人數量將超過80人，創下David Solomon執掌高盛以來最高紀錄。Super Micro Computer銷售展望不及分析師預期，並表示無法預測何時提交上一財年的正式財務報表。股價收市後時段重挫約16%。

道瓊斯工業平均指數收漲427點，升幅1.03%，報42221點。標普500指數收漲70點，升幅1.23%，報5782點。納斯達克綜合指數收漲259點，或1.43%，報18439點。

高盛升3.03%，報526.96美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻101點，而波音跌2.62%，報151元，拖累道指26點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報223.45元，升0.64%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報169.74元，升0.29%，亞馬遜(美：AMZN)收市報199.5元，升1.9%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報572.43元，升2.09%，英偉達(美：NVDA)收市報139.91元，升2.83%，微軟(美：MSFT)收市報411.46元，升0.73%，Tesla (美：TSLA)收市報251.44元，升3.54%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.07%，報509點。德國DAX指數收漲0.57%，報19256點；法國CAC 40指數漲0.49%，報7407點；英國富時100指數收跌0.15%，報8172點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.63%，報7138點。

美國2年期債息曾升最多1.84%，是10月30日後最大升幅，當日升幅為2.11%。高見4.2366厘，是8月1日4.2964厘後最高。收市報4.1765厘，是11月1日後收市新高，當日報4.2054厘。

美國10年期債息曾跌最多0.32%，是11月4日後最大跌幅，當日跌幅為2.81%。低見4.2708厘，是11月4日4.2606厘後最低。收市報4.2708厘，是10月29日後收市新低，當日報4.2541厘。連跌2日，累計跌0.1129厘，對上一次連跌2日是10月16日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月15日。

美2年期10年期債息差曾收窄至7.726基點，是11月1日7.66基點後最窄。收市報9.009基點，是10月16日後收市最窄，當日報7.248基點。連跌2日，累計跌8.195基點，對上一次連跌2日是10月31日。

美3個月10年期債息曾擴闊，曾擴大至29.367基點，是11月1日31.459基點後最闊。收市報26.559基點，是10月31日後收市最闊，當日報27.042基點。連跌2日，累計跌11.946點，對上一次連跌2日是10月16日。

金龍指數曾升最多2.65%，是11月4日後最大升幅，當日升幅為3.23%。高見7210.65點，是10月29日7258.99點後最高。收市報7138.54點，是10月28日後收市新高，當日報7203.68點。連升3日，累計升197.52點，對上一次連升3日是9月30日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月28日。

道指曾升最多1.11%，是11月1日後最大升幅，當日升幅為1.35%。高見42258.84點，是11月1日42326.31點後最高。收市報42221.88點，是10月29日後收市新高，當日報42233.05點。

標指曾升最多1.24%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為2.05%。高見5783.44點，是10月30日5850.94點後最高。收市報5782.76點，是10月30日後收市新高，當日報5813.67點。

納指曾升最多1.48%，是11月1日後最大升幅，當日升幅為1.49%。高見18449.68點，是10月30日18785.49點後最高。收市報18439.17點，是10月30日後收市新高，當日報18607.93點。

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