個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.32%，折合報426.93元；阿里巴巴（9988）升0.82%，折合報96.4元；美團（3690）升2.76%，折合報191.97元；匯控（0005）升1.35%，折合報73.49元；建行（0939）升1.08%，折合報6.14元。

道期現升0.495%；標期現升0.36%；納期現升0.06%。日本東證指數現升0.56%；韓國KOSPI指數現升0.14%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.85%。

VIX指數隔晚跌6.77%或1.49點，報20.49點。

紐油現跌0.02%或0.01美元，報71.97美元；布油現升0.59%或0.45美元，報75.53美元；金價現跌0.22%或6.04美元，報2737.95美元；LME 銅期貨隔晚升0.43%或42美元，報9738.5美元。比特幣現升2.28%或1580.22美元，報70743.01美元；美國10年期債息現升1.42%或0.0608厘，報4.3316厘。

今日焦點股份可留意：

兩公司最快今日公布業績，包括，汽車之家（2518）及領展（0823）

金隅集團（2009）12億人幣競得北京棚戶區改造項目。

東風汽車（0489）上月新能源汽車銷量跌一成。

港交所（0388）姚嘉仁：10月南向ETF日均成交額33億元。

興勝創建（0896）盈警，料中期虧損擴大至約2億元。

傳佳兆業（1638）逾5億洽售中環中心30樓全層。

瑞鑫國際（0724）CFO劈炮，遭拖欠7個月糧及67個月董事袍金。

Vodafone與長和（0001）旗下Three合併交易獲英國初步批准。

半島酒店（0045）第三季平均可出租客房收入跌14%至2144元 平均房租跌兩成。

美團（3690）：冀合規地擴展無人機配送服務至港，福田口岸航線假日配送量近百單。

上置（1207）就取消公司上市地位，提交覆核要求。

王賢誌辭任王氏港建（0532）執董，上月將部分持股餽贈他人。

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