道期現升1.205%；標期現升1.18%；納期現升1.21%。

日本東證指數現升1.63%；韓國KOSPI指數現跌1.16%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.6%。

美國10年期債息現升3.71%或0.1587厘，報4.4295厘。

美元指數現升1.45%或1.5點，報104.932點；每美元兌日圓現升值1.37%或2.11，報153.73；離岸人民幣現貶值1.15%或0.08，報7.1846。

每百日圓兌港元曾貶值最多1.7%，是10月2日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為2.12%。曾貶值至5.0396，是7月30日5.0329後最弱。

比特幣現升7.9%或5467.78美元，報74630.57美元。

12:12】根據美聯社數字，特朗普暫取得214張選舉人票，而賀錦麗贏得179票。

【11:48】根據美聯社數字，特朗普暫取得210張選舉人票，而賀錦麗贏得113票。

【11:43】根據美聯社數字，特朗普暫取得210張選舉人票，而賀錦麗贏得112票。

【11:35】根據美聯社數字，特朗普暫取得198張選舉人票，而賀錦麗贏得112票。

彭博社報道，交易員們正爭先恐後地買入美元，預計特朗普若獲勝，將實施保護主義政策，包括提高進口關稅以支持美國製造業。 墨西哥披索領跌，兌美元跌逾2.5%，觸及兩年新低。

東方匯理高級新興市場策略師Eddie Cheung表示，「隨著初步計票結果顯示特朗普領先，市場又重回特朗普交易」，「現在下結論還為時過早，但眼下可能需要一些對賀錦麗有利的意外，才能改變這種趨勢」。

【11:11】根據美聯社數字，特朗普暫取得198張選舉人票，而賀錦麗贏得109票。

【11:07】根據美聯社數字，特朗普暫取得198張選舉人票，而賀錦麗贏得99票。恒指跌幅擴大至逾600點，比特幣曾升最多8.09%，是8月8日後最大升幅度。高見74755.17美元，創上市新高，現報74744.45美元，升8.07%。

【11:03】根據美聯社數字，特朗普暫取得198張選舉人票，而賀錦麗贏得99票。恒指跌幅擴大至逾400點，曾跌最多2.19%，是10月15日後最大跌幅。

【10:51】根據美聯社數字，特朗普暫取得188張選舉人票，而賀錦麗贏得99票。博彩市場和Decision Desk HQ等全國性預測網站上，特朗普當選的機會上升。美元急升，人民幣急貶，美債息上升，美期升逾1%，A股保持向上，但恒指則跌逾300點。比特幣、以太幣、狗狗幣上升。Trump Media(美：DJT)曾升25%，期後回吐至升10%。Tesla(美：TSLA)收市後時段升逾3%。

【10:45】根據美聯社數字，特朗普暫取得178張選舉人票，而賀錦麗贏得99票。

美匯指數曾最多1.25%，是2023年3月15日後最大升幅，暫高見104.712，是7月30日後新高，現報104.712，升1.25%。

美國10年期債息曾升最多3.62%，是4月10日後最大升幅，暫高見4.4256厘，是7月3日4.4415厘後最高。

美國2年期債息曾升最多2.98%，是10月4日後最大升幅，高見4.3011厘，是7月31日4.3894厘後最高。

【10:33】根據美聯社數字，特朗普暫取得178張選舉人票，而賀錦麗贏得99票。

美元指數曾升最多1.03%，是4月10日後最大升幅，曾升至104.49，是10月29日後最高。

比特幣曾升最多5.39%，是10月29日後最大升幅，高見72890.71美元，是10月31日後最高。以太幣上漲5.8%。狗狗幣上漲13%。

離岸人民幣曾貶值最多0.82%，是2023年3月6日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.83%。貶值至7.1599元，是10月29日7.1642元後最弱。

在岸人民幣曾貶值最多0.59%，是10月8日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.89%。貶值至7.1467元，是8月23日7.147元後最弱。現報7.1467元，升0.59%。

【10:18】根據美聯社數字，特朗普暫取得177張選舉人票，而賀錦麗贏得99票。

道期現升0.851%；標期現升0.75%；納期現升0.44%。

日本東證指數現升1.36%；韓國KOSPI指數現升0.05%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.95%。

在岸人民幣現貶值0.46%或0.03，報7.1381；離岸人民幣現貶值0.64%或0.04，報7.148。

美元指數現升0.92%或0.95點，報104.382點；每美元兌日圓現升值1.06%或1.63，報153.25。

恒指跌幅擴大至逾300點。

【10:11】根據美聯社數字，特朗普暫取得137張選舉人票，而賀錦麗贏得99票。

【10:03】根據美聯社數字，特朗普暫取得120張選舉人票，而賀錦麗贏得99票。博彩市場和Decision Desk HQ等全國性預測網站上，特朗普當選的機會率正在攀升。Decision Desk HQ 目前特朗普勝率為67.8%，料取得280張選舉人票，而賀錦麗則為258張。RCP統計多間博彩網站後的平均數，特朗普勝出機會為59.7%，而賀錦麗為38.9%。

【09:50】美國大選結果陸續出爐，根據美聯社數字，特朗普暫取得101張選舉人票，而賀錦麗贏得71票。

澳新銀行駐悉尼的策略師Felix Ryan稱，美國大選的初步計票結果似乎有利於特朗普，這對美元構成支撐。「至少就目前而言，市場的看法是特朗普獲勝/共和黨大獲全勝對美元有利」，「然而，這只是計票早期階段，所以我們不想推斷目前匯市的波動就是最終定局」，隨著計票工作繼續進行，市場將出現更多波動。

離岸人民幣現貶值0.51%或0.03，報7.1384。在岸人民幣現貶值0.35%或0.02，報7.13。

美國10年期債息現升1.69%或0.0725厘，報4.3433厘。美元指數現升0.76%或0.79點，報104.214點。

日本東證指數現升1.1%；韓國KOSPI指數現升0.34%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.86%。

【08:50】美國大選結果陸續出爐，特朗普在西弗吉尼亞州、印第安納州和肯塔基州獲勝，暫取得23張選舉人票，而賀錦麗贏得佛蒙特州，暫得3票，美期、日股和澳股上升，日圓貶值，美債息上升，比特幣上升，石油和黃金波動。民意調查顯示唐納德· 特朗普與賀錦麗勝負難料，市場料將隨著各州選舉結果依次揭曉而動盪。投資者將警惕近期有異動的資產迅速扭轉走勢。

四年前，民主黨以微弱優勢拿下了喬治亞州，該州較早出爐的投票結果將可以讓人們初步了解兩位候選人的表現。另一個關鍵州北卡羅來納則是於當地時間晚上7:30結束投票。

比特幣現升2.28%或1580.22美元，報70743.01美元。

紐油現跌0.02%或0.01美元，報71.97美元。

布油現升0.59%或0.45美元，報75.53美元。

金價現跌0.22%或6.04美元，報2737.95美元。

美國10年期債息現升1.42%或0.0608厘，報4.3316厘。

美元指數現跌0.44%或0.46點，報103.423點。

TRUMP MEDIA(美：DJT)股價曾升逾21%。

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