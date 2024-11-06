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恒指低開215點 科指跌1% 續高於10天線、20天線

美國大選陸續公布結果，特朗普暫時領先，恒指今早低開215點或1.03%，報20791點，大市成交金額20億元；國指今早低開82點或1.1%，報7473點。恒生科技指數開市報4646點，跌1.01%。上升股份比例為8.27%，下跌為6.27%，無升跌為85.45%。

藍籌8隻升，62隻下跌，12隻無升跌。翰森製藥（3692）升0.56%，報17.8元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌3.24%，報13.16元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，20隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報50.5元，升1.61%；跌幅最大的是海爾智家（6690）開市報28.2元，跌2.93%。

恒指續高於10天線(20595.1點)、20天線(20607.97點)。科指續高於10天線(4558.91點)、20天線(4552.86點)。

兩公司最快今日公布業績，包括，汽車之家（2518）無成交，報55.75元。

領展（0823）開市報36.9元，跌0.67%。

金隅集團（2009）12億人幣競得北京棚戶區改造項目。開市報0.85元，無升跌。

東風汽車（0489）上月新能源汽車銷量跌一成。開市報2.58元，跌0.77%。

港交所（0388）姚嘉仁：10月南向ETF日均成交額33億元。開市報329.8元，跌0.18%。

興勝創建（0896）盈警，料中期虧損擴大至約2億元。無成交，報0.41元。

傳佳兆業（1638）逾5億洽售中環中心30樓全層。無成交，報0.295元。

瑞鑫國際（0724）CFO劈炮，遭拖欠7個月糧及67個月董事袍金。停牌。

Vodafone與長和（0001）旗下Three合併交易獲英國初步批准。開市報41.15元，跌0.48%。

半島酒店（0045）第三季平均可出租客房收入跌14%至2144元 平均房租跌兩成。無成交，報5.62元。

美團（3690）：冀合規地擴展無人機配送服務至港，福田口岸航線假日配送量近百單。開市報191元，跌1.44%。

上置（1207）就取消公司上市地位，提交覆核要求。停牌。

王賢誌辭任王氏港建（0532）執董，上月將部分持股餽贈他人。報0.39元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，香港寬頻（1310）創52周高，見3.88元，開市報3.88元，無升跌；結好金融（1469）創52周高，見0.98元，開市報0.98元，升22.5%；上海電氣（2727）創52周高，見3.64元，開市報3.64元，升4.3%；渣打集團（2888）創52周高，見93.65元，開市報93.65元，升1.46%；華邦科技（2985）無成交，報4.39元；首鋼資源股權（2995）無成交，報0.194元；中國新消費股權（8563）無成交，報0.01元；ＧＸ自動駕駛電車（2849）無成交，報47.08元；海通ＡＥＳＧ（3031）無成交，報7.555元；ＡＧＸ亞洲創新者（3051）無成交，報35.16元；ＡＧＸ中國創新者（3058）無成交，報28元；ＧＸ中國遊戲娛樂（3117）無成交，報30.04元；ＧＸ中國電商物流（3124）無成交，報41.9元；海通ＡＥＳＧ－Ｕ（9031）無成交，報0.97元；海通滬深三百－Ｒ（82843）無成交，報11.31元；海通ＡＥＳＧ－Ｒ（83108）無成交，報6.845元。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見72.45元，開市報72.45元，升0.07%。

破底股方面

創52周低，金石控股集團（1943）低見0.57元，開市報0.57元，跌3.39%。

異動股

上升異動股，包括，結好金融（1469）創52周高，見0.98元，開市報0.98元，升22.5%；九方智投控股（9636）開市報19.26元，升14.92%；協同通信（1613）開市報0.365元，升14.06%；中國智能健康（0348）開市報0.088元，升11.39%；亨鑫科技（1085）開市報1.42元，升10.08%；亨泰（0197）開市報0.35元，升9.38%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.187元，升8.72%；朗華國際集團（8026）開市報0.27元，升8%；ＯＳＬ集團（0863）開市報7.6元，升7.95%；裕承科金（0279）開市報0.046元，升6.98%。

下跌異動股，包括，玖源集團（0827）開市報0.043元，跌14%；鼎益豐控股（0612）開市報0.185元，跌12.32%；黑芝麻智能（2533）開市報22元，跌7.17%；高原之寶（8402）開市報0.42元，跌6.67%；匯財金融投資（8018）開市報0.078元，跌6.02%；歌禮製藥－Ｂ（1672）開市報1.36元，跌5.56%；嘉和生物－Ｂ（6998）開市報1.77元，跌5.35%；禹洲（1628）開市報0.103元，跌4.63%；百盛集團（3368）開市報0.11元，跌4.35%；萬勵達（8482）開市報0.023元，跌4.17%。

 

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