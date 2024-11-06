美國大選陸續公布結果，特朗普暫時領先，恒指今早低開215點或1.03%，報20791點，大市成交金額20億元；國指今早低開82點或1.1%，報7473點。恒生科技指數開市報4646點，跌1.01%。上升股份比例為8.27%，下跌為6.27%，無升跌為85.45%。