港元現報7.7777元貶值49點子，曾貶值最多49點子，報7.7777元，亦曾升值最多12點子，報7.7716元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.26億元，較再上一日減4.43億元，總結餘是11月1日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.38點子至3.74345%，是11月1日後最高；1星期HIBOR跌0.1點子至3.94982%，是9月23日後最低；2星期HIBOR升0.07點子至4.00458%，是11月4日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.15點子至4.227%，是9月30日後最低；6個月期HIBOR升0.07點子至4.18506%，是11月1日後最高；12個月期HIBOR升0.38點子至4.08964%，是11月1日後最高。

美元指數現報104.899升值1.476點或1.43%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8755%，連續2日擴闊，利差是2024年9月26日後最闊，當日差距為-0.8843%。

對上一次連續2日擴闊，是2024年10月23日，當日利差報-0.72%。

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