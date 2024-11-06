離岸人民幣曾貶值最多0.99%，是2023年2月3日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為1.07%。貶值至7.1717元，是8月16日7.1838元後最弱。現報7.164元，貶值0.88%。

在岸人民幣曾貶值最多0.66%，是10月8日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.89%。貶值至7.1516元，是8月19日7.156元後最弱。現報7.1468元，貶值0.59%。

張建泰表示，由於美元走強以及關稅大幅上調的威脅，離岸人民幣匯率貶值至7.16以上。顯然，考慮到多年前特朗普貿易戰期間人民幣貶值，特朗普提出的對中國進口商品加徵60%的關稅預計將對人民幣造成打擊，但與貿易戰1.0不同，認為今次特朗普當選後人民幣貶值風險是可控。

張建泰表示，特朗普擔任總統期間的第一次貿易戰令市場感到意外，導致全球供應鏈發生結構性變化。儘管貿易戰和新冠疫情期間供應鏈重新調整已被重塑，但額外關稅上調的邊際影響預計不會那麼嚴重。更重要的是，在當前情况下，人行不太可能透過人民幣貶值來應對關稅上調的影響。相反，認為人行準備介入維護外匯穩定，這對於鞏固市場對中國增長前景和金融市場穩定的信心非常重要。

張建泰表示，從積極的方面來看，人行捍衛貨幣的操作以及隨後在今年早些時候回撤固定匯率支持的良好記錄增強了市場對該工具的信心，該工具可以在必要時靈活地重新激活。中國領導人也準備加強財政刺激和貨幣寬鬆力度，以應對外部衝擊。

張建泰表示，在美國大選之前，中國總理李強重申對實現5%左右的增長目標的信心、人行行長亦曾表示將繼續實施寬鬆的貨幣政策，加大逆周期貨幣政策力度，並支持經濟增長。如果特朗普獲勝，人大常委會會議也可能批准更大規模的地方政府互換計劃。