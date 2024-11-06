調查於今年第3季進行，訪問近850名香港上班族。結果顯示，近6成受訪者預期年終會收到花紅，當中近4成半預料可獲發月薪1個月或以上。9成受訪者表示會將部分花紅儲起，32%會用作「旅行儲備」。51%會去旅行的受訪上班族表示，每次旅行會花費1成至5成的月薪，當中26%會花費月薪一半或以上用於旅行，約8%人表示更會花費逾一個月薪金。

另外，調查發現，由於沒有足夠資金創造被動收入，並缺乏相關知識、足夠時間及投資渠道，有62%普通上班族未能創造被動收入來源。相比之下，擁有逾百萬存款的受訪富裕上班族之中，有逾六成已有或考慮透過高息定存及股票作被動收入。

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