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恒指半日跌546點 港股見4周最大跌幅 申洲跌6% 海爾智家跌5% 北水續流入

美國大選結果陸續出爐，特朗普一路領先，美元、美期、美債息、A股、日韓台股、比特幣全部上升，離岸人民幣急貶，港股亦向下，三大指數見4周最大跌幅，恒指曾跌逾600點。

恒指今早低開215點，高位跌147點，低位跌636點，高低波幅489點。上升股份比例為16%，下跌為39.32%，無升跌為44.67%。

恒指半日跌546點或2.6%，報20460點，大市成交金額1120億元；國指跌214點或2.84%，報7342點。恒生科技指數收報4552點，跌3.02%。

藍籌股成交金額435.12億元，佔大市成交38.85%；科指成份股成交金額252.16億元，佔大市成交22.51%；國指成份股成交金額378.21億元，佔大市成交33.76%。

24隻雙櫃台股，總成交0.81億元人民幣，相當於約0.88億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.38%，至163.07億元，佔大市成交14.55%。牛熊證成交金額78.5億元，減少15.75%；窩輪成交金額84.56億元，增加11.84%。

藍籌2隻升，80隻下跌，0隻無升跌。中升（0881）升1.18%，收報12.04元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌6.33%，收報58.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報28.65元，升1.42%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報27.45元，跌5.51%。

恒指跌穿10天線(20561.93點)、20天線(20591.39點)。科指曾跌穿10天線(4549.47點)、20天線(4548.14點)。

北水南下合計淨流入71.41億元，較上日減少24.23%，連續第5日流入，累計流入267.82億元，對上一次連續5日淨流入是9月23日。北水本月累計流入240.99億元。

兩公司最快今日公布業績，包括，汽車之家（2518）開市報55.8元，升0.09%。領展（0823）開市報36.9元，跌0.67%。

金隅集團（2009）12億人幣競得北京棚戶區改造項目。開市報0.85元，無升跌。

東風汽車（0489）上月新能源汽車銷量跌一成。開市報2.58元，跌0.77%。

港交所（0388）姚嘉仁：10月南向ETF日均成交額33億元。開市報329.8元，跌0.18%。

興勝創建（0896）盈警，料中期虧損擴大至約2億元。無成交，報0.41元。

傳佳兆業（1638）逾5億洽售中環中心30樓全層。開市報0.295元，無升跌。

Vodafone與長和（0001）旗下Three合併交易獲英國初步批准。開市報41.15元，跌0.48%。

半島酒店（0045）第三季平均可出租客房收入跌14%至2144元 平均房租跌兩成。開市報5.48元，跌2.49%。

美團（3690）：冀合規地擴展無人機配送服務至港，福田口岸航線假日配送量近百單。開市報191元，跌1.44%。

王賢誌辭任王氏港建（0532）執董，上月將部分持股餽贈他人。開市報0.4元，升2.56%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見28.75元，收報27.55元，升3.18%；達力普控股（1921）創上市新高，見8.5元，收報6.82元，升48.58%；今海醫療科技（2225）創上市新高，見7.19元，收報6.29元，跌8.18%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見10.28元，收報10.06元，升2.24%；九方智投控股（9636）創上市新高，見24.5元，收報21.85元，升30.37%；博時比特幣（3008）創上市新高，見58.2元，收報57.44元，升7.81%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見9.305元，收報9.21元，升7.72%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1099.3元，收報1099.3元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1075.8元，收報1075.55元，無升跌；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見9.305元，收報9.25元，升7.93%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見7.445元，收報7.445元，升8.69%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.188元，收報1.18元，升7.86%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.196元，收報1.184元，升7.64%；華夏比特幣－Ｒ（83115）創上市新高，見8.555元，收報8.42元，升8.3%；光啟科學（0439）創52周高，見2.33元，收報2.11元，升5.5%；俄鋁（0486）創52周高，見3.8元，收報3.7元，升10.78%；綠色能源科技集團（0979）創52周高，見0.33元，收報0.325元，升1.56%；偉祿集團（1196）創52周高，見7.85元，收報7.49元，跌3.1%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見28.35元，收報27.35元，跌3.01%；匯控（0005）創52周高，見72.6元，收報71.75元，跌0.9%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括德祥地產（0199）低見0.275元，收報0.28元，跌5.08%；力高集團（1622）低見0.305元，收報0.32元，無升跌；力高健康生活（2370）低見0.375元，收報0.4元，無升跌；卡羅特（2549）低見4.4元，收報4.48元，跌6.47%；瀚華金控（3903）低見0.16元，收報0.163元，跌5.23%；盈利時（6838）低見0.33元，收報0.33元，跌10.81%；萬里印刷（8385）低見0.097元，收報0.097元，跌2.02%；ＦＩ二南方日經（7515）低見61.88元，收報62.78元，跌5.93%。

26隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活（0052）低見6.81元，收報6.87元，跌0.15%；東勝旅遊（0265）低見0.02元，收報0.022元，無升跌；大快活集團（0052）低見6.81元，收報6.87元，跌0.15%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.95元，跌1.04%；港譽智慧城市服務（0265）低見0.02元，收報0.022元，無升跌；信銘生命科技（0474）低見0.053元，收報0.062元，升3.33%；鼎益豐控股（0612）低見0.112元，收報0.122元，跌42.18%；萊爾斯丹（0738）低見0.31元，收報0.31元，無升跌；皇朝家居（1198）低見0.27元，收報0.27元，跌10%；金石控股集團（1943）低見0.39元，收報0.465元，跌21.19%。

異動股

上升異動股，包括，達力普控股（1921）創上市新高，見8.5元，收報6.82元，升48.58%；豐銀禾控股（8030）收報1.12元，升36.59%；雄岸科技（1647）收報0.115元，升35.29%；協同通信（1613）收報0.42元，升31.25%；中國金石（1380）收報0.175元，升30.6%；九方智投控股（9636）創上市新高，見24.5元，收報21.85元，升30.37%；金山雲（3896）收報2.12元，升23.98%；新威國際（0058）收報0.63元，升21.15%；SINCEREWATCH HK（0444）平上市低位0.01元，收報0.012元，升20%；博雅互動（0434）收報2.2元，升18.28%。

下跌異動股，包括，鼎益豐控股（0612）見52周低0.112元，收報0.122元，跌42.18%；華音國際控股（0989）收報0.024元，跌27.27%；品創控股（8066）收報0.059元，跌22.37%；金石控股集團（1943）見52周低0.39元，收報0.465元，跌21.19%；進業控股（8356）收報0.9元，跌15.89%；景瑞（1862）收報0.073元，跌15.12%；中國派對文化（1532）收報0.087元，跌14.71%；中食民安（8283）收報0.061元，跌14.08%；智中國際（6063）收報0.191元，跌13.96%；愛帝宮（0286）收報1.8元，跌13.46%。

 

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