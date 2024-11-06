期內，投資物業組合的估值較今年3月31日下降2.1%至2,311.28億元。領展房託基金單位持有人應佔資產淨值減少3.7%至1,721.33億元，每基金單位資產淨值減少4.6%至66.8元。

截至今年9月底，領展房託之香港零售物業組合維持達97.8%的租 用率，期內已簽訂超過300份新租約，平均每平方呎租金為64.5元。

內地方面，期內內地物業組合的總收益及物業收入淨額分別按年 增長39.2%及37.6%。撇除新收入貢獻，收益和物業收入淨額將分別按年增長6.5%和4.9%。

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