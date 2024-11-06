美國總統大選特朗普保持領先優勢，比特幣價格更創下歷史新高，HashKey Group首席分析師Jeffrey Ding分析，市場對特朗普當選的預期轉化為對比特幣的積極投資情緒，「特朗普行情」持續走強，預示比特幣可能快速上漲。
據Coindesk數據，比特幣曾貼近75000美元水平，最高見74,977.44美元，現報74,766.94美元，單日升9.38%；以太幣曾高見2,631.99美元，現報2,595.37美元，升7.00%。
Jeffrey Ding預計，未來至特朗普入駐白宮的時間期間，虛擬貨幣市場將持續消化該利好消息。特朗普在競選期間承諾一系列支持加密貨幣的政策，包括將比特幣納入國家儲備、撤換現任SEC主席Gary Gensler等，均視為對市場的重大利好。他又指，隨著特朗普當選概率上升，比特幣及其他虛擬貨幣的市場表現值得期待，投資者應密切關注相關政策動向及其對市場的影響。
其他報道
美國大選 特朗普保持領先優勢 美元強勢 日圓兌港元貶值 見4個月最弱
恒指半日跌546點 港股見4周最大跌幅 申洲跌6% 海爾智家跌5% 北水續流入
調查：逾4成打工仔屬「月光族」 喜愛外遊減壓 近半港人年均旅行2至3次
港元拆息個別發展 1個月HIBOR見逾一個月低 貨幣總結餘再減少
德勤企業重組業務合夥人葛俊加入艾睿鉑 建立香港重組及轉型業務
Trump Media第三季虧損1920萬美元 年內股價升93%
美債息短升長跌 美股、金龍指數上升 創近一周高 道指升427點