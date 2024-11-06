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美國大選開票中比特幣創歷史新高 分析：「特朗普行情」持續走強

美國總統大選特朗普保持領先優勢，比特幣價格更創下歷史新高，HashKey Group首席分析師Jeffrey Ding分析，市場對特朗普當選的預期轉化為對比特幣的積極投資情緒，「特朗普行情」持續走強，預示比特幣可能快速上漲。

據Coindesk數據，比特幣曾貼近75000美元水平，最高見74,977.44美元，現報74,766.94美元，單日升9.38%；以太幣曾高見2,631.99美元，現報2,595.37美元，升7.00%。

Jeffrey Ding預計，未來至特朗普入駐白宮的時間期間，虛擬貨幣市場將持續消化該利好消息。特朗普在競選期間承諾一系列支持加密貨幣的政策，包括將比特幣納入國家儲備、撤換現任SEC主席Gary Gensler等，均視為對市場的重大利好。他又指，隨著特朗普當選概率上升，比特幣及其他虛擬貨幣的市場表現值得期待，投資者應密切關注相關政策動向及其對市場的影響。

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