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Sun Life永明上半年新造業務APE升2.3倍

香港永明金融（Sun Life永明）公布，今年上半年新造業務首年標準保費 (APE) 按年上升229%，跑贏行業整體29%的增幅。

經紀渠道方面，新造業務APE按年上升318%，勝過行業整體51%的增幅；經紀渠道業務表現更於第一季及第二季連續兩季市場第一；代理人渠道新造業務APE按年上升57%，高過行業整體同期增幅的5%。至於高淨值業務，第二季1,000萬港元或以上首年保費増長按季上升32%。

香港永明金融人壽及康健業務總經理楊娟表示，延續去年的增長勢頭，公司今年上半年的表現保持強勁，而高淨值業務是公司增長動力之一。這主要歸功於永明為客戶提供全面的產品組合，以滿足他們需求，各團隊亦積極配合推動業務發展。

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