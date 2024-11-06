豐田汽車公布，第二季經營利潤1.16萬億日圓，按年跌20%，差過預期的1.25萬億日圓。淨利潤5737.7億日圓，按年跌55%，遠遜預期的9935.7億日圓。增派息40日圓，上年同期為30日圓。期內銷售淨額11.44萬億日圓，高過去年同期的11.43萬億日圓，但低過預期的11.48萬億日圓。公司指，下半年恢復全球年產1000萬輛的生產節奏，另外又會考慮股價水平等因素，靈活進行股票回購。