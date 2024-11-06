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豐田第二季少賺55% 遠遜預期 亞洲營業利潤勝預期

豐田汽車公布，第二季經營利潤1.16萬億日圓，按年跌20%，差過預期的1.25萬億日圓。淨利潤5737.7億日圓，按年跌55%，遠遜預期的9935.7億日圓。增派息40日圓，上年同期為30日圓。期內銷售淨額11.44萬億日圓，高過去年同期的11.43萬億日圓，但低過預期的11.48萬億日圓。公司指，下半年恢復全球年產1000萬輛的生產節奏，另外又會考慮股價水平等因素，靈活進行股票回購。

地區方面，日本營業利潤6,411億日圓，按年跌27%；北美營業利潤287億日圓，按年跌83%，遠低過預期的1017.1億日圓；歐洲經營利潤912億日圓，按年跌8.2%；亞洲（日本除外）營業利潤2444億日圓，按年增8.7%，高過預期的2155億日圓。

公司預計，2025年度派息90.00日圓，多過市場預期的86.75日圓；預計全球汽車銷量1,085萬輛，低過公司早前預計的1,095萬。仍然預測經營利潤4.30萬億日圓，低過市場預期的4.91萬億日圓；維持預測淨利潤3.57萬億日圓，低過市場預期的4.32萬億日圓；維持預測銷售淨額46.00萬億日圓，低過市場預期的47.15萬億日圓。

 

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