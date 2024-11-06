由香港時裝設計師協會主辦、「文創產業發展處」資助的《VIRTUOSE：高級訂製服的藝術》，將於11月25日選址中環The Henderson舉行。
該協會表示，透過《VIRTUOSE：高級訂製服的藝術》，旨在建立一個國際時裝交流平台。來自法國的 Charles de Vilmorin、荷蘭的Mohamed Benchellal、中國內地的Cheney Chan 和香港的Kay Kwok四位國際高訂設計師，將在香港分享他們的見解和經驗。
協會主席楊棋彬稱，香港的本地服裝出口在2023年按年增長了28%。協會相信，像《VIRTUOSE》這樣的活動對於吸引全球買家和展現香港在全球時尚舞台上的獨特地位和人才至關重要。
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