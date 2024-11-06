AlipayHK表示，今年首10個月使用AlipayHK在日的消費人數按年升2.5倍。另日本龍頭流動支付商PayPay於新加坡金融科技節宣布，擴大與螞蟻國際跨境流動支付解決方案Alipay+合作，有關合作的拓展令AlipayHK在日本的覆蓋大幅增加至逾300萬間，當中包括日本各大、小城市的中小型商戶。AlipayHK行政總裁李詠詩表示，期望與PayPay合作的拓展，將令更多香港市民選擇使用AlipayHK暢遊日本。
Alipay+為一套跨境電子支付和數字化技術解決方案，現於日本已經接受16個電子錢包和銀行應用程式，當中包括AlipayHK、內地支付寶，以及澳門的MPay等等。
AlipayHK表示，適逢聖誕節和新春旅遊旺季將至，用AlipayHK訂酒店機票，以及在日本消費均設優惠，於即日起至11月31日，出發前用AlipayHK於合作旅遊網店預訂旅遊行程可最高減300元；AlipayHK續指，於本月更推出「旅遊狂歡節」，用戶在日本首10筆消費可賺取積分。
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