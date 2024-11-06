Alipay+為一套跨境電子支付和數字化技術解決方案，現於日本已經接受16個電子錢包和銀行應用程式，當中包括AlipayHK、內地支付寶，以及澳門的MPay等等。

AlipayHK表示，適逢聖誕節和新春旅遊旺季將至，用AlipayHK訂酒店機票，以及在日本消費均設優惠，於即日起至11月31日，出發前用AlipayHK於合作旅遊網店預訂旅遊行程可最高減300元；AlipayHK續指，於本月更推出「旅遊狂歡節」，用戶在日本首10筆消費可賺取積分。

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