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上半年匯豐One Z世代客戶按年錄雙位數升幅 匯豐One將升級2.0

為滿足新世代不斷演變的財務需求和喜好，匯豐One宣布其年度升級。匯豐 One 2.0包羅一系列全新產品及優惠，涵蓋休閒娛樂 、儲蓄（自動轉帳出糧）、外幣兌換、投資、保險及信用卡消費等理財方案，全面照顧客戶生活及銀行服務所需。

此外，匯豐One推出全新的「Flash Friday」優惠平台 ，客戶可於每月的第二個星期五領取包括Trip.com旅遊禮券、戲院現金券等限量優惠，鼓勵年輕客戶以更精明的理財態度探索世界。

為支持新世代逐步邁向財務穩健，全新匯豐One客戶完成指定任務包括設立自動轉帳出糧，可享額外高達3.675%港元儲蓄存款年利率 。在投資方面，Z世代偏好港元定期存款，香港或美國股票。匯豐One 2.0 針對Z世代投資趨勢，客戶使用 Trade25或交易薈完成合資格交易均會獲得豐厚獎賞。

至於過去連續兩個月維持平均「全面理財總值」達50萬元或以上的匯豐 One客戶，則可獲得一籃子獨家升級優惠，除可獲得「優先通行證」，於「 Flash Friday 」 當天提早一小時，即早上10時率先領取優惠外，登記及完成指定步驟更可享額外高達3.175%港元儲蓄存款年利率，以及各類投資、保險及外幣兌換的額外升級獎賞。

匯豐表示，今年上半年，年齡介乎18至27歲的Z世代匯豐One客戶數量比去年同期錄得按年雙位數字升幅，而匯豐One的Z世代新客戶數量更以倍數增長。

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