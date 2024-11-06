政府回覆，考慮到機場貴金屬儲存庫容量正接近飽和，機管局正制定擴建機場貴金屬儲存庫的計劃。擴建工作將分階段進行，首階段會將設施的容量由現時的150公噸增加至200公噸，然後分階段增加至最高1 000公噸，並且預留空間作進一步發展。

政府正積極爭取盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。自RCEP於2022年1月1日開始生效後，政府隨即正式提出加入RCEP的申請，同時積極利用不同場合向各RCEP成員表達香港尋求加入RCEP的意願，並說明香港在推動區域經濟融合和發展扮演的積極角色。中央人民政府全力支持香港加入RCEP，政府高層官員也藉着外訪期間，向相關RCEP成員領導人表達香港已準備好加入RCEP，並獲得正面的回應。政府歡迎RCEP聯合委員會於今年9月通過加入協定的程序細則。政府爭取盡快加入RCEP。當香港加入RCEP後，協定下的關稅優惠及其他貿易便利化措施將有助提升香港相關行業及其產品在RCEP市場的競爭力。

財經事務及庫務局將在今年內成立工作小組，就優化市場交易和監管機制擬定方案，探討議題將包括黃金供求、產品發展、標準應用、清算機制、物流倉儲、檢測認證、人才培育、國內外推廣、跨境合作等。政府現正擬定工作小組的成員組合，將包括業內人士、本地的相關交易所，例如港交所和金銀業貿易場等。

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