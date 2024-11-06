S⁺ REWARDS 會員只要 在指定信和集團商場、酒店及多個地點單一消費滿 500元，並成功登記點數，可獲得額外 10 獎賞點數，每位會員最多可參加任務 5 次，活動期內最多可獲得 50 獎賞點數。

由 2024 年 11 月 11 日至 12 月 15 日，S⁺ REWARDS 會員只要單一消費滿 500元 ，並成功登記 點數，即可獲得印花 1 個。只要累積 3 個印花即可兌換一次抽獎機會，有機會贏取《sim Credit Card 呈獻 2024 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票兩張。

此外，S⁺ REWARDS 會員在以下三大類別商戶包括「影音電器及電子產品」、「鐘錶、 珠寶、眼鏡及飾物」、「保健產品及個人護理」，透過 Mastercard 卡單一消費滿 5,000元 並成 功登記點數，即可以獲得 HK$100 餐飲 S 現金券，等同賺取 2%現金回贈。

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