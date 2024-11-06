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恒指收市跌468點 成交兩周高 北水流入創3年8個月最多

美國大選結果今早陸續出爐，特朗普一路領先，雖然計票還未全部完成，不過特朗普已宣布自己當選，而市場由今早起已重現「特朗普交易」，外圍普遍上升，憂通脹，美債息上升、美元指數創4年最大升幅及4個月高、比特幣創紀錄新高、美期、日股、台股上升，憂慮中美貿易戰，人民幣始終未止瀉，離岸價午後進一步見兩年最大貶值幅度，A股轉跌，恒指早市曾跌逾600點，三大指數見4周最大跌幅，港股午後維持向下。大市成交增至逾兩周高，北水流入增1倍至214億元，創逾3年8個月最多。

恒指今早低開215點，高位跌147點，低位跌645點，高低波幅498點。上升股份比例為20.73%，下跌為44.4%，無升跌為34.85%。

恒指收市跌468點或2.23%，報20538點，大市成交金額2168億元，較上日增加27.61%，是10月18日2590.56億元成交後最多；國指跌193點或2.56%，報7363點。恒生科技指數收報4574點，跌2.54%。

藍籌股成交金額914億元，佔大市成交42.15%；科指成份股成交金額519.57億元，佔大市成交23.96%；國指成份股成交金額793.74億元，佔大市成交36.61%。

24隻雙櫃台股，總成交1.15億元人民幣，相當於約1.25億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加8.48%，至183.11億元，佔大市成交8.44%。牛熊證成交金額92.24億元，減少1%；窩輪成交金額90.87億元，增加20.18%。

藍籌6隻升，76隻下跌，0隻無升跌。中升（0881）升3.36%，收報12.3元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌5.6%，收報58.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報28.85元，升2.12%；跌幅最大的是聯想（0992）收報10元，跌4.58%。

恒指跌穿10天線(20569.75點)、20天線(20595.3點)。科指曾跌穿10天線(4551.72點)、20天線(4549.27點)。

北水南下合計淨流入214.87億元，較上日增加127.96%，是2021年1月27日後最多，當日報235.29億元。北水連續第5日流入，累計流入411.27億元，對上一次連續5日淨流入是9月23日。北水本月累計流入384.44億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多3.07%，是10月15日後最大跌幅，當日跌幅為4.45%。低見20361.92點，是11月1日20353.34點後最低。收市報20538.38點，是11月1日後收市新低，當日報20506.43點。第1日陰燭。

科指曾跌最多3.59%，是10月15日後最大跌幅，當日跌幅為5.63%。低見4525.36點，是11月5日4486.17點後最低。收市報4574.5點，是11月4日後收市新低，當日報4532.18點。第1日陰燭。

國指曾跌最多3.31%，是10月15日後最大跌幅，當日跌幅為4.79%。低見7306.61點，是11月5日7303.3點後最低。收市報7363.47點，是11月1日後收市新低，當日報7342.66點。第1日陰燭。

午後消息股表現

澳門修改十六浦土地批給 增「澳門皇宮」。濠賭股

實德環球（0487）收報0.081元，無升跌。

新濠國際發展（0200）收報4.95元，升2.27%。

美高梅中國（2282）收報10元，跌1.77%。

澳博（0880）收報2.73元，跌1.44%。

永利澳門（1128）收報5.81元，跌3.17%。

銀河娛樂（0027）收報34.6元，跌2.95%。

金沙中國（1928）收報20.5元，跌2.61%。

信德（0242）收報0.69元，跌1.43%。

中手游（0302）首款開放世界RPG遊戲《仙劍世界》明年1月9日上線。收報0.81元，升1.25%。

領展（0823）中期可分派總額升4.3%，每基金單位派134.89仙。收報38.05元，升2.42%。

華眾車載（6830）︰前副主席指控失實，正尋求法律建議。收報0.275元，跌1.79%。

今早及隔晚消息股表現

汽車之家（2518）最快今日公布業績，績前收報54元，跌3.14%。

金隅集團（2009）12億人幣競得北京棚戶區改造項目。收報0.87元，升2.35%。

東風汽車（0489）上月新能源汽車銷量跌一成。收報2.57元，跌1.15%。

港交所（0388）姚嘉仁：10月南向ETF日均成交額33億元。收報322元，跌2.54%。

興勝創建（0896）盈警，料中期虧損擴大至約2億元。收報0.405元，跌1.22%。

傳佳兆業（1638）逾5億洽售中環中心30樓全層。收報0.285元，跌3.39%。

Vodafone與長和（0001）旗下Three合併交易獲英國初步批准。收報41.05元，跌0.73%。

半島酒店（0045）第三季平均可出租客房收入跌14%至2144元 平均房租跌兩成。收報5.46元，跌2.85%。

美團（3690）：冀合規地擴展無人機配送服務至港，福田口岸航線假日配送量近百單。收報189.3元，跌2.32%。

王賢誌辭任王氏港建（0532）執董，上月將部分持股餽贈他人。收報0.4元，升2.56%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見28.75元，收報27.6元，升3.37%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見15.3元，收報15元，升1.35%；達力普控股（1921）創上市新高，見8.5元，收報7.19元，升56.64%；今海醫療科技（2225）創上市新高，見7.19元，收報6.85元，無升跌；一脈陽光（2522）創上市新高，見43.5元，收報43.5元，升4.19%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見10.42元，收報10.06元，升2.24%；九方智投控股（9636）創上市新高，見24.5元，收報18.22元，升8.71%；博時比特幣（3008）創上市新高，見58.32元，收報57.04元，升7.06%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8988.8元，收報8986.5元，升0.03%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1355.5元，收報1351元，升2.85%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見9.36元，收報9.14元，升6.9%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1099.3元，收報1099.3元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1075.8元，收報1075.75元，升0.02%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8332.5元，收報8332.5元，升0.07%；Ａ都會電子支付（3412）創上市新高，見8.99元，收報8.99元，升2.86%；Ａ都會ＷＥＢ３（3426）創上市新高，見8.28元，收報8.28元，升3.37%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見9.38元，收報9.135元，升6.59%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見7.465元，收報7.335元，升7.08%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.198元，收報1.172元，升7.13%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見568元，收報568元，升0.01%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1072.9元，收報1072.9元，升0.02%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.196元，收報1.178元，升7.09%；華夏比特幣－Ｒ（83115）創上市新高，見8.615元，收報8.41元，升8.17%；Ａ博時美元－Ｒ（84408）創上市新高，見7699.5元，收報7699.5元，升1.16%；光啟科學（0439）創52周高，見2.33元，收報2元，無升跌；俄鋁（0486）創52周高，見3.8元，收報3.79元，升13.47%；綠色能源科技集團（0979）創52周高，見0.36元，收報0.35元，升9.38%；偉祿集團（1196）創52周高，見7.85元，收報7.39元，跌4.4%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見28.35元，收報27.6元，跌2.13%；匯控（0005）創52周高，見72.6元，收報72.35元，跌0.07%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，德祥地產（0199）低見0.275元，收報0.29元，跌1.69%；樂氏國際控股（1529）低見0.036元，收報0.052元，跌1.89%；力高集團（1622）低見0.305元，收報0.32元，無升跌；力高健康生活（2370）低見0.375元，收報0.395元，跌1.25%；卡羅特（2549）低見4.4元，收報4.49元，跌6.26%；瀚華金控（3903）低見0.16元，收報0.172元，無升跌；盈利時（6838）低見0.33元，收報0.33元，跌10.81%；萬馬控股（6928）低見0.071元，收報0.074元，跌22.11%；寶積資本（8168）低見0.03元，收報0.034元，跌5.56%；萬里印刷（8385）低見0.096元，收報0.096元，跌3.03%。

27隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活（0052）低見6.81元，收報6.88元，無升跌；東勝旅遊（0265）低見0.02元，收報0.02元，跌9.09%；國際家居零售（1373）低見1.05元，收報1.06元，無升跌；科聯系統（0046）低見1.85元，收報1.85元，無升跌；大快活集團（0052）低見6.81元，收報6.88元，無升跌；王氏國際（0099）低見1.29元，收報1.29元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.95元，跌1.04%；港譽智慧城市服務（0265）低見0.02元，收報0.02元，跌9.09%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；信銘生命科技（0474）低見0.053元，收報0.057元，跌5%。

異動股

上升異動股，包括，達力普控股（1921）創上市新高，見8.5元，收報7.19元，升56.64%；滿地科技股份（1400）收報0.023元，升43.75%；鴻偉亞洲（8191）收報0.3元，升36.36%；寰宇娛樂文化（1046）收報0.35元，升29.63%；雄岸科技（1647）創52周高，見0.129元，收報0.11元，升29.41%；經發物業（1354）收報22.4元，升28.29%；懶豬科技（8379）收報0.1元，升26.58%；力勁科技（0558）收報3.89元，升24.28%；潤邁德－Ｂ（2297）收報0.179元，升23.45%；建鵬控股（1722）收報0.066元，升22.22%；協同通信（1613）收報0.39元，升21.88%。

下跌異動股，包括，鼎益豐控股（0612）見52周低0.112元，收報0.127元，跌39.81%；恆富控股（0643）收報0.295元，跌34.44%；華音國際控股（0989）收報0.023元，跌30.3%；華滋國際海洋（2258）收報0.195元，跌27.78%；金輪天地控股（1232）收報0.06元，跌27.71%；IDT INT'L（0167）收報0.023元，跌23.33%；萬馬控股（6928）創上市新低，見0.071元，收報0.074元，跌22.11%；德萊建業（1546）收報0.097元，跌21.77%；升華蘭德（8106）收報0.071元，跌21.11%；民信國際控股（8456）收報0.053元，跌19.7%；中國衛生集團（0673）收報0.56元，跌18.84%。

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