要簡單講，可能導致財政刺激及減稅政策的預期，這些政策歷來都被市場視為有利環球股市，特別是美股。

雖然貿易緊張可能成為隱憂，但影響美國以外地區多於美國本土。特朗普陣營表示願意對中國徵收60%進口關稅，及對世界其他地區徵收10至20%統一進口關稅。

國內會有更進取的財政政策，延續2017年減稅及就業法案，並可能進一步減企業稅及個人入息稅；並減少反壟斷案件及併購審查。這對美國國內投資的活躍度應屬正面。

共和黨全面勝利下，債市或預期聯儲局立場更強硬（美十年國債息升近4.5%關鍵水平、市場預期再減息兩次各0.25厘）。而新興市場前景或受貿易緊張、關稅提高及財政擴張令息率上升影響

自從9月尾開始，預測市場轉向暗示特朗普勝選機會增加，同潛在政策改變相關嘅交易表現就更好，直至最近特朗普交易才反轉。但美股整體都有上升。

所以大家以至全球投資者都要問 - 是繼續追下去還是減低風險？

原本是考慮到美國大選結果高度不確定，包括可能要重新點票，又或者是極之接近同有爭議，審慎的做法是減少風險資產持倉。

這個並非基本觀點改變，而是交易操作上的考慮。反而因為美股都已經大幅上升，沒有必要帶住接近最高風險的倉位過年，反正很多利好都已經priced in。

正如前面所述，大選結果不似預期（票數上無大爭議），但最終不論誰人當選，美股都幾乎會向上。而撇開美國大選，這個星期市場最關心的可能是FOMC會議和人大常委會議。

考慮到近期核心通脹指標方向，同時美國經濟增長報喜，聯儲局可能會出人意表地表現得比較鷹派（可能限制內地救市政策的想像空間？）。

可能會發生的情況，是反向Goldilocks的情境，即是較高的國債收益率會開始拖累幾乎所有風險資產，才要研究是否減少美股超配倉位。

至於香港的投資者，很多都投資美股甚至是佔重倉。但難免也持有不少中港股，他們的策略就要更加大膽和小心 - literally可以說是棄H保A。

野村中國首席經濟學家陸挺近月準確預測了內地救市路徑，他指出，如果特朗普獲勝，中國財政刺激規模可能較賀錦麗勝選，高出10%至20%。

由此路進，中資股有條件進入FOMO 2.0的階段，雖說是2.0但不代表追貨程度倍增，反而是減半，無論是速度和力度，都需要更大耐性，但方向是清晰的。

尤其是所謂「大金融」股版塊，港股中的內險、內券明顯跑贏大市和國際金融股，從資金面看，所以策略上可以用「買內險、沽友邦」的pair trade。

至於基本面，如果同內地幾大保險公司比較，友邦第三季9%增長，同平安1.1倍同中壽17倍相比，要增長的話真是沒有可比性。

即使是首9個月盈利增長，友邦只得25%，相比平安有34%，中壽更加是1.7倍，即使未計即將推出的利好內險行業政策，差距都極為明顯。

所以，高盛日前指「中資股於未來12個月仍有兩成上升空間，重申戰略上看好A股多於H股」，這個說法可能亦反映了市場共識。

最後想補充的是，特朗普上場，同樣是中資股但在美國上市變成了中概股的，特別是會侵害美國本土經濟的企業，像拼多多，似乎有機會成為第二隻阿里⋯。

久利生