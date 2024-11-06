moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

【久利生專欄】特朗普再上場 中資股FOMO 2.0

執筆時美國大選正在進行點票，東岸開票時段，據外媒推算較大可能是特朗普壓倒性當選，而且由共和黨橫掃取得勝利。

要簡單講，可能導致財政刺激及減稅政策的預期，這些政策歷來都被市場視為有利環球股市，特別是美股。

雖然貿易緊張可能成為隱憂，但影響美國以外地區多於美國本土。特朗普陣營表示願意對中國徵收60%進口關稅，及對世界其他地區徵收10至20%統一進口關稅。

國內會有更進取的財政政策，延續2017年減稅及就業法案，並可能進一步減企業稅及個人入息稅；並減少反壟斷案件及併購審查。這對美國國內投資的活躍度應屬正面。

共和黨全面勝利下，債市或預期聯儲局立場更強硬（美十年國債息升近4.5%關鍵水平、市場預期再減息兩次各0.25厘）。而新興市場前景或受貿易緊張、關稅提高及財政擴張令息率上升影響

自從9月尾開始，預測市場轉向暗示特朗普勝選機會增加，同潛在政策改變相關嘅交易表現就更好，直至最近特朗普交易才反轉。但美股整體都有上升。

所以大家以至全球投資者都要問 - 是繼續追下去還是減低風險？

原本是考慮到美國大選結果高度不確定，包括可能要重新點票，又或者是極之接近同有爭議，審慎的做法是減少風險資產持倉。

這個並非基本觀點改變，而是交易操作上的考慮。反而因為美股都已經大幅上升，沒有必要帶住接近最高風險的倉位過年，反正很多利好都已經priced in。

正如前面所述，大選結果不似預期（票數上無大爭議），但最終不論誰人當選，美股都幾乎會向上。而撇開美國大選，這個星期市場最關心的可能是FOMC會議和人大常委會議。

考慮到近期核心通脹指標方向，同時美國經濟增長報喜，聯儲局可能會出人意表地表現得比較鷹派（可能限制內地救市政策的想像空間？）。

可能會發生的情況，是反向Goldilocks的情境，即是較高的國債收益率會開始拖累幾乎所有風險資產，才要研究是否減少美股超配倉位。

至於香港的投資者，很多都投資美股甚至是佔重倉。但難免也持有不少中港股，他們的策略就要更加大膽和小心 - literally可以說是棄H保A。

野村中國首席經濟學家陸挺近月準確預測了內地救市路徑，他指出，如果特朗普獲勝，中國財政刺激規模可能較賀錦麗勝選，高出10%至20%。

由此路進，中資股有條件進入FOMO 2.0的階段，雖說是2.0但不代表追貨程度倍增，反而是減半，無論是速度和力度，都需要更大耐性，但方向是清晰的。

尤其是所謂「大金融」股版塊，港股中的內險、內券明顯跑贏大市和國際金融股，從資金面看，所以策略上可以用「買內險、沽友邦」的pair trade。

至於基本面，如果同內地幾大保險公司比較，友邦第三季9%增長，同平安1.1倍同中壽17倍相比，要增長的話真是沒有可比性。

即使是首9個月盈利增長，友邦只得25%，相比平安有34%，中壽更加是1.7倍，即使未計即將推出的利好內險行業政策，差距都極為明顯。

所以，高盛日前指「中資股於未來12個月仍有兩成上升空間，重申戰略上看好A股多於H股」，這個說法可能亦反映了市場共識。

最後想補充的是，特朗普上場，同樣是中資股但在美國上市變成了中概股的，特別是會侵害美國本土經濟的企業，像拼多多，似乎有機會成為第二隻阿里⋯。

久利生