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保誠首三季新業務利潤升9%勝預期 料全年增長最多13%

保誠（2378）公布首三季業績，不計及利率等經濟影響的新業務利潤為23.47億美元，以固定匯率計算按年上升9%，好過市場預期的22.94億美元。保誠執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）表示，公司在第三季新業務延續過往的動能，符合預期。新業務利潤在該行多渠道分銷模式推動下全面提高，其中大中華區、東盟及非洲按地區總額基準錄得增長，展望全年有望錄得9%至13%增長，從而達致2027年新業務利潤目標，即由22年至27年的複合年增長率達15%至20%。

計及經濟影響後，保誠首三季新業務利潤按年上升11%，單計第三季為8.79億美元，按年上升34.82%。第三季年度保費等值銷售額為15.27億美元，按固定匯率計算按年上升10%，所有分部分有增長。首三季上升7%至46.38億美元。新業務總計利潤率首三季為49%，按年持平。

保誠香港業務，首三季新業務利潤按年增長 8%，主要由於今年早前採取定價行動令新業務利潤率有所改善，以及持續專注於所售產品質素。第三季年度保費等值銷售總額按年增長 12%，首三季銷售額按年下降 1%。整體代理年度保費等值銷售額於首三季有所減少，但隨著九月勢頭向好，第三季的代理年度保費等值銷售額按年增長 8%。第三季度銀行保險渠道年度保費等值銷售額按年增長 33%。第三季本地客戶及中國內地旅客的銷售額均錄得增長，本地客戶的年度保費等值銷售額按年增長 36%，而中國內地旅客的年度保費等值銷售額按相同基準計算則增長 1%。

保誠在內地合資壽險中信保誠人壽於第三季大幅增長，首三季新業務利潤增加 12%，主要由於持續積極轉向資本要求較低而利潤率較高的產品，故新業務利潤率在產品組合改善的推動下有所增加。首三季年度保費等值銷售額按年下降6%，不過第三季按年增加36%，增長勢頭如預期好轉。第三季代理和銀行保險渠道按年均錄得增長。

保誠開市前公布業績，今日早段曾升達2.51%後升幅收窄，收報65.75元，全日上升0.15%。