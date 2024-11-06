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領展王國龍：將適當調整租金 目標維持至少97%出租率

截至2024年9月底的上半年，領展（0823）香港零售物業組合的商戶每平方呎銷售總額按年下降4.3%，而整體香港市場則按年下降8.8%。整體平均續租租金調整率維持0.7% 的正增長。整體租用率由上財年末的98%微降至97.8%。

問到下半年續租租金能否維持正面，領展執行董事及集團行政總裁王國龍指，看到下半年商戶銷售額仍有挑戰，對續租租金調整看法審慎，不能說太樂觀，因為市況對租戶非常不容易，挑戰不只反映在租金上，亦反映在他們的銷售額及營運成本等方面，令其利潤下跌，對某些租客確有挑戰，領展會支持一些租客的行動中，需包括適當的租金調整，但目標是維持出租率在97至98%的高水平。

國際市場營運總裁卓格理（Greg Chubb）補充，首季商戶每平方呎銷售總額跌幅為5.8%，在上半年末已收窄至4.3%，反映第二季跌幅已減慢，且領展的銷售水平已重回2018年水平，但香港整體市場只回復至2018年的76%水平。管理層預期銷售趨勢下半年繼續維持正面，但不預期續租租金調整會改善，並預期續租租金調整係下半年較為疲軟，並會優先維持出租率。

對於半年中期收益增6%，每單位分派增3.7%至134.89仙，管理層表示，今日股價已反映堅實的業績，上半年受惠控制財務成本，平均借貸成本具競爭力水平。下半年希望在減息周期下繼續此勢，領展亦會繼續幫助租戶應對北上消費等結構性改變，抵禦此困難時刻。

問到特朗普在美國總統大選勝出影響，管理層表示，相信不會出現戲劇性的影響公司，公司的3.0戰略係演變而非革命，而且公司早係2023年已做好預算，預計利率將長時間處於高位，消費者或者供樓負擔，影響消費等。