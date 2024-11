特朗普向支持者表示,「我們迎來了一位新星;一位明星誕生了——埃隆。他是一個了不起的人。」(We have a new star. A star is born — Elon. He is an amazing guy)

特朗普又稱讚馬斯克是一位特別的人及超級天才。特朗普又指:「我們必須保護我們的天才。我們沒有那麼多天才,必須保護我們的超級天才。」

此前,特朗普曾表示,如果他再次入主白宮,將為馬斯克提供一個內閣職位或政府顧問職位,但因為馬斯克日程緊迫,相信其不會正式入閣。

