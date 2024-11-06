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汽車之家第三季經調整盈利4.97億人幣

汽車之家（2518）公布2024年第三季業績。公司第三季總營收17.7億元（人民幣，下同），公司經調整淨利潤為4.97億元，歸屬股東的凈利潤為4.26億元。

按業務種類劃分，期內媒體服務收入3.26億元，線索服務收入8.31億元。創新業務顯現成效，推動在線營銷及其他業務收入同比增長3.1%至6.18億元，佔收比持續提升。

汽車之家宣布，公司董事會已批准派發每股美國存託股1.15美元（或每股普通股0.2875美元）的現金分紅，分紅總金額將為約10億元人民幣，預計將分別於2025年3月14日及2025年3月19日前後支付給普通股及美國存託股持有人。

公司首席執行官吳濤表示，期内公司繼續推進線上與線下加速融合的生態化戰略，創新業務成效顯現，業務結構不斷優化，9月移動端日活躍用戶數同比增長5.6%，達到7287萬人。期內，公司亦致力於通過持續的分紅及股票回購計劃，實現股東價值最大化。

展望未來，公司仍將著力提升品牌影響力，拓展業務範圍，同時繼續深化與平安集團的合作，進一步加強公司獨特競爭優勢，實現長期可持續的價值。

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