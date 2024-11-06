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LVMH與太古地產建戰略合作關係 提升LVMH於中國物業ESG表現

法國奢侈品巨擘LVMH（法：MC）與太古地產（1972）宣布，雙方建立戰略合作夥伴關係，提升LVMH集團於內地及⾹港的零售店鋪、辦公室及餐飲門店的ESG表現。LVMH集團大中華區總裁吳越，與太古地產零售業務董事韓置簽署合作協定，LVMH旗下品牌於北京、上海、廣州、西安及三亞，再加上香港的新設店鋪、辦公室及現有店鋪將來的升級改造，落實可持續發展的租戶及業主合作夥伴關係，合作將持續至2027年底，並計劃屆時續簽。

LVMH集團旗下品牌將參與太古地產的3項租戶專屬可持續發展計劃，覆蓋整個租賃周期內從裝修到營運的各個階段，聚焦於節能減排、節約用水及廢棄物減量等⽬標。

LVMH與太古地產亦定立「可持續裝修指引」，實現可持續店鋪設計及裝修的15項有效措施，涵蓋照明系統、室內佈局、可持續採購，以及能源和⽔資源管理等範疇，以全面指導LVMH店鋪的可持續裝修及運營，太古地產將全程為LVMH集團提供專業支持及協助。

雙方亦將攜手強化LVMH集團旗下店鋪與辦公室，在能源使用、水資源管理及廢物處理方面的數據共享機制，合作措施將包括安裝智慧監測設備，以監察能耗與水耗情况，並建⽴機制來量化廢棄物的產⽣量。

LVMH集團已設定目標，計劃至2026年將其全球業務與能耗相關的碳排放（以2019年為基准）減半。截至去年底，集團已將相關碳排放量削減28%。

 