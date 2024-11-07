特朗普當選美國總統，共和黨奪回參議院控制權，美股破頂，市場看好特朗普放鬆金融監管，高盛等銀行股上升。市場重燃通脹押注，美息升、比特幣創紀錄新高。

聯儲局今議息，市場料減息25基點，同時，特朗普當選不僅可能重構經濟前景並改變聯儲局未來數月的政策考量，還再次引發了他第二個任期內會如何向央行強勢施壓的疑問。摩根大通調整對聯儲局2025年政策的預期，料從3月開始逐季減息。但野村認為，由於特朗普勝選，聯儲局2025年只會減息一次。

隔夜中概股和離岸人民幣重挫。麥格理表示，若特朗普對中國商品加徵60%關稅，未來12個月中國GDP增速可能下降2個百分點。

道瓊斯工業平均指數收漲1508點，升幅3.58%，報43729點。標普500指數收漲146點，升幅2.53%，報5929點。納斯達克綜合指數收漲544點，或2.96%，報18983點。

高盛升13.1%，報595.98美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻453點，而家得寶跌2.9%，報388.37元，拖累道指76點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報222.72元，跌0.32%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報176.51元，升3.98%，亞馬遜(美：AMZN)收市報207.09元，升3.8%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報572.05元，跌0.06%，英偉達(美：NVDA)收市報145.61元，升4.07%，微軟(美：MSFT)收市報420.18元，升2.11%，Tesla (美：TSLA)收市報288.53元，升14.75%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.54%，報506點。德國DAX指數收跌1.13%，報19039點；法國CAC 40指數跌0.51%，報7369點；英國富時100指數收跌0.07%，報8166點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.84%，報7007點。

美國2年期債息曾升最多3.13%，是10月4日後最大升幅，當日升幅為6.12%。高見4.3073厘，是7月31日4.3894厘後最高。收市報4.2617厘，是7月30日後收市新高，當日報4.3585厘。連升2日，累計升0.1018厘，對上一次連升2日是10月22日。

美國10年期債息曾升最多4.82%，是2023年5月1日後最大升幅，當日升幅為5.39%。高見4.4768厘，是7月1日4.4911厘後最高。收市報4.4315厘，是7月2日後收市新高，當日報4.4316厘。

美2年期10年期債息差曾收窄至19.299基點，是9月30日19.687基點後最窄。收市報16.561基點，是11月1日後收市新高，當日報17.204基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至7.273基點，是2022年11月9日2.537基點後最窄。收市報11.415基點，是2022年11月9日後收市最窄，當日報10.815基點。

金龍指數曾跌最多3.77%，是10月17日後最大跌幅，當日跌幅為4.06%。低見6869.21點，是10月24日6774.9點後最低。收市報7007.6點，是11月1日後收市新低，當日報6947.77點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是8月19日。

道指曾升最多3.69%，是2022年11月10日後最大升幅，當日升幅為3.73%。高見43778.78點，創上市新高。收報43729.93點，升3.57%，創收市價計新高。連升2日，累計升1935.33點，對上一次連升2日是10月17日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月17日。

標指曾升最多2.65%，是2022年12月13日後最大升幅，當日升幅為2.77%。高見5936.14點，創上市新高。收報5929.04點，升2.53%，創收市價計新高。連升2日，累計升216.35點，對上一次連升2日是10月29日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月9日。

納指曾升最多3.04%，是8月8日後最大升幅，當日升幅為3.08%。高見19000.5點，創上市新高。收報18983.46點，升2.95%，創收市價計新高。連升2日，累計升803.48點，對上一次連升2日是10月25日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月25日。

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