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港股ADR跌80點 夜期低水18點 中芯、華虹半導體等業績

美股向上，港股ADR跌80點或0.39%，報20458點，即月恒指夜期跌93點，報20520點，夜期低水18點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.23%，折合報417.43元；阿里巴巴（9988）跌2.49%，折合報94元；美團（3690）跌2.51%，折合報187.18元；匯控（0005）跌0.48%，折合報73.14元；建行（0939）跌1.76%，折合報6.04元。

道期現跌0.025%；標期現跌0.07%；納期現跌0.06%。日本東證指數現升1.11%；韓國KOSPI指數現跌0.74%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.43%。

VIX指數隔晚跌20.59%或4.22點，報16.27點。

紐油現升0.04%或0.03美元，報71.72美元；布油現跌0.8%或0.6美元，報74.92美元；金價現升0.16%或4.3美元，報2663.36美元；LME 銅期貨隔晚跌4.06%或395.5美元，報9343美元。比特幣現跌0.9%或683.64美元，報75275.68美元；美國10年期債息無升跌，報4.4315厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括華虹半導體（1347）、吉星新能源（3395）、檳傑科達（1665）、中芯國際（0981）

廸生創建（0113）：潘廸生否認內幕交易案，將提出抗辯。

LVMH與太古地產建戰略合作關係，提升LVMH於中國物業ESG表現。

綠地香港（0337）委郭淳浩任獨立非執董。

GHW International（9933）：主要股東被斬倉股份將分派予時任股東。

乘聯會：中國上月新能源車零售增長67%。

平安好醫生（1833）伙美敦力，提高心臟健康、慢病療法等服務質素。

騰訊（0700）伙Visa推「刷掌技術」進軍國際支付市場，新加坡為首站落腳地。

中國光大水務（1857）申請內地發行80億人幣多品種債務融資工具。

何小鵬：小鵬（9868）已進入全球30個國家和地區明年將擴至60個。

小米（1810）入股內地財險公司獲批籌建，據報目標進軍車險市場。

汽車之家（2518）第三季經調整盈利4.97億人幣。

大悅城地產（0207）完成發行14億人幣2024年中期票據。

領展（0823）王國龍：將適當調整租金，目標維持至少97%出租率。黃國龍：將適當調整租金，目標維持至少97%出租率。

富智康（2038）第三季轉賺543萬美元。

雅各臣（2633）盈喜，料中期核心多賺逾40%。

渣打（2888）與攜程（9961）簽合作備忘，提供更高質金融服務和出遊體驗。

 

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