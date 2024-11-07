恒指今早低開152點或0.75%，報20386點，大市成交金額15億元；國指今早低開54點或0.75%，報7308點。恒生科技指數開市報4532點，跌0.92%。上升股份比例為5.73%，下跌為7.96%，無升跌為86.3%。