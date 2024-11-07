恒指今早低開152點或0.75%，報20386點，大市成交金額15億元；國指今早低開54點或0.75%，報7308點。恒生科技指數開市報4532點，跌0.92%。上升股份比例為5.73%，下跌為7.96%，無升跌為86.3%。
藍籌7隻升，53隻下跌，22隻無升跌。中銀香港（2388）升1.54%，報26.4元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌4.63%，報105元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，21隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報15.54元，升0.78%；跌幅最大的是同程旅行（0780）開市報18.22元，跌2.88%。
恒指續低於10天線(20559.43點)、20天線(20582.76點)。科指續低於10天線(4556.58點)、20天線(4543.86點)。
破頂股包括，安碩納指一百（2834）創上市新高，見394.6元，開市報394.6元，升1.49%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見9.37元，開市報9.37元，升2.52%；中銀香港（2388）創52周高，見26.4元，開市報26.4元，升1.54%；俄鋁（0486）創52周高，見3.9元，開市報3.9元，升2.9%；稀鎂科技（0601）創52周高，見0.175元，開市報0.175元，升4.17%；壇金礦業（0621）創52周高，見0.065元，開市報0.065元，升124.14%；雅各臣科研製藥（2633）創52周高，見0.71元，開市報0.71元，升4.41%；渣打集團（2888）創52周高，見94元，開市報94元，升0.11%。
破頂指數成份股包括，中銀香港（2388）創52周高，見26.4元，開市報26.4元，升1.54%。
3隻股份創上市新低，包括旅橙文化（8627）低見0.05元，開市報0.05元，跌5.66%；ＦＩ二華夏納一百（7522）低見0.779元，開市報0.779元，跌2.5%；ＦＩ二南方納指（7568）低見5.2元，開市報5.2元，跌1.61%。
創52周低，大快活（0052）低見6.8元，開市報6.8元，跌1.16%。
異動股
上升異動股，包括，壇金礦業（0621）創52周高，見0.065元，開市報0.065元，升124.14%；中國油氣控股（0702）開市報0.062元，升14.81%；華鼎控股（3398）開市報0.199元，升13.71%；ＬＦＧ投資控股（3938）開市報0.169元，升12.67%；萬馬控股（6928）開市報0.083元，升12.16%；歐科雲鏈（1499）開市報0.209元，升11.17%；鐵貨（1029）開市報0.1元，升11.11%；中國天保集團（1427）開市報0.238元，升10.7%；中國紅包（8316）開市報0.37元，升10.45%；新確科技（1063）開市報0.156元，升9.09%。
下跌異動股，包括，金石控股集團（1943）開市報0.52元，跌10.34%；滿地科技股份（1400）開市報0.021元，跌8.7%；恒盛地產（0845）開市報0.015元，跌6.25%；旅橙文化（8627）創上市新低，見0.05元，開市報0.05元，跌5.66%；匯財金融投資（8018）開市報0.077元，跌4.94%；創科實業（0669）開市報105元，跌4.63%；金斯瑞生物科技（1548）開市報11.66元，跌4.58%；泰格醫藥（3347）開市報37.4元，跌4.47%；海底撈（6862）開市報15.82元，跌3.54%。
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