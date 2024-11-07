La Arena項目分為一期和二期。其中，一期為在產金礦堆浸項目，二期為尚在研究階段的斑岩型銅金礦項目。泛美白銀總部位於加拿大溫哥華，在紐約證券交易所和多倫多證券交易所上市。本次交易已經中國相關政府部門審批，並獲得《加拿大投資法》（Investment Canada Act）項下的相關批准。

La Arena項目一期合計證實＋可信級別礦石儲量2,260萬噸，含金約8噸，平均品位0.33克／噸。項目二期將開發東北部斑岩型銅金礦床，目前尚處研究階段，仍需進一步的補充勘探及開發方案論證工作。

公司認為，本次交易符合公司發展戰略，有利於進一步培厚公司資源儲備，提升公司礦產銅、礦產金的產量，助力公司未來五年規劃產量目標的實現。

紫金曾跌最多5.4%，是10月9日後最大跌幅，當日跌幅為5.47%。低見15.76元，是9月20日15.4元後最低。現報16.2元，跌2.76%。

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