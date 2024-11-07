港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止4連跌，升0.28點子至4.02911%，是11月5日後最高，當日報4.05214%。對上一次終止4連跌是10月29日，當日拆息報4.21137%。
港元現報7.7743元升值19點子，曾貶值最多14點子，報7.7776元，亦曾升值最多27點子，報7.7735元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.29億元，較再上一日增0.03億元，總結餘是11月4日後最高。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.13點子至3.74476%，是11月1日後最高；1星期HIBOR升3.1點子至3.98083%，是11月4日後最高；2星期HIBOR升0.82點子至4.0128%，是11月4日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至4.22839%，是11月5日後最高；6個月期HIBOR無升跌報4.18506%，是11月6日後最低；12個月期HIBOR跌0.29點子至4.08679%，是11月5日後最低。
美元指數現報105.057貶值0.031點或0.03%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.908%，連續3日擴闊，利差是2024年9月25日後最闊，當日差距為-0.9213%。
對上一次連續3日擴闊，是2024年10月18日，當日利差報-0.6641%。
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