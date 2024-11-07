港人至愛打邊爐。DFI零售集團零售食品（香港及澳門）商務拓展總監李昭韻表示，今年火鍋食品預期較去年同期推動銷售增長8至10%。有見及此，惠康最新引入超過 500 款火鍋食材、湯底及配料，適合一家人或朋友在家打邊爐。另外，全場超過 450 款產品50元 任選 2 件、3 件或 4 件，另有一系列10元 預切蔬菜，拆開包裝即可直接放入火鍋，方便顧客自由配搭。
為配合火鍋主題，全惠康場過百款指定肉類，海鮮，蔬菜，湯底，醬料，及火鍋料任選自 由配搭 50 元 2 件﹑3 件或 4 件，主打本地及海外各類食材，包括肥牛﹑白鱔﹑紐西蘭青口、扇貝肉﹑蝦滑﹑墨魚滑﹑荷蘭豬腩及無激素添加雞等。惠康亦引入近期於小紅書爆紅的潮牛工房的潮汕特色牛肉系列，共有 13 款刁鑽部位包括三花趾、五花趾、嫩肉等。
湯底方面，惠康搜羅各地特色火鍋湯底，包括蕃茄本味湯底、四川重慶牛油風味鍋底、菌湯火 鍋底料等，中日韓港湯底共 80 款。
惠康網店同現推出網店限定套餐，分別為美國穀飼牛肉壽喜燒套餐、日本和牛壽喜燒套餐、麻辣雞煲火鍋套餐，可直送到家。
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