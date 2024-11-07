moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

DFI零售集團：預期火鍋食品較去年推動銷售增長8%至10%

港人至愛打邊爐。DFI零售集團零售食品（香港及澳門）商務拓展總監李昭韻表示，今年火鍋食品預期較去年同期推動銷售增長8至10%。有見及此，惠康最新引入超過 500 款火鍋食材、湯底及配料，適合一家人或朋友在家打邊爐。另外，全場超過 450 款產品50元 任選 2 件、3 件或 4 件，另有一系列10元 預切蔬菜，拆開包裝即可直接放入火鍋，方便顧客自由配搭。

為配合火鍋主題，全惠康場過百款指定肉類，海鮮，蔬菜，湯底，醬料，及火鍋料任選自 由配搭 50 元 2 件﹑3 件或 4 件，主打本地及海外各類食材，包括肥牛﹑白鱔﹑紐西蘭青口、扇貝肉﹑蝦滑﹑墨魚滑﹑荷蘭豬腩及無激素添加雞等。惠康亦引入近期於小紅書爆紅的潮牛工房的潮汕特色牛肉系列，共有 13 款刁鑽部位包括三花趾、五花趾、嫩肉等。

湯底方面，惠康搜羅各地特色火鍋湯底，包括蕃茄本味湯底、四川重慶牛油風味鍋底、菌湯火 鍋底料等，中日韓港湯底共 80 款。

惠康網店同現推出網店限定套餐，分別為美國穀飼牛肉壽喜燒套餐、日本和牛壽喜燒套餐、麻辣雞煲火鍋套餐，可直送到家。

 

其他報道

高通料季度收入最多達113億 好過市場預期

摩通CEO據報將繼續留任銀行 無計劃加入特朗普政府

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止4連跌 貨幣總結餘回升

中國1至10月按美元計價出口按年增5.1%

沙特據報擬斥1000億美元投資AI項目

加拿大因國安風險 下令關閉TikTok Technology Canada

Bulgari CEO料中國奢侈品市場將在未來兩年內復蘇

麥格理：若特朗普徵60%關稅 中國GDP或下降2個百分點

渣打：特朗普當選 維持預測聯儲局明年進一步減息

紫金逾2億美元收購秘魯金礦

宏利第三季業績勝預期 曾升逾3% 創近半年最大升幅

人民幣續貶值 見3個月最弱

宏利第三季核心盈利升4% 季息0.4加元

滬深三大指數低開 人行淨回籠3084億人幣

恒指低開152點 科指跌0.9% 創科跌4%

銀娛第三季淨收益升11% EBITDA升6% 遜預期

港股ADR跌80點 夜期低水18點 中芯、華虹半導體等業績

特朗普當選 美債息上升 美股創新高 息差倒掛收窄 金龍指數下跌 道指升1508點