為配合火鍋主題，全惠康場過百款指定肉類，海鮮，蔬菜，湯底，醬料，及火鍋料任選自 由配搭 50 元 2 件﹑3 件或 4 件，主打本地及海外各類食材，包括肥牛﹑白鱔﹑紐西蘭青口、扇貝肉﹑蝦滑﹑墨魚滑﹑荷蘭豬腩及無激素添加雞等。惠康亦引入近期於小紅書爆紅的潮牛工房的潮汕特色牛肉系列，共有 13 款刁鑽部位包括三花趾、五花趾、嫩肉等。

湯底方面，惠康搜羅各地特色火鍋湯底，包括蕃茄本味湯底、四川重慶牛油風味鍋底、菌湯火 鍋底料等，中日韓港湯底共 80 款。

惠康網店同現推出網店限定套餐，分別為美國穀飼牛肉壽喜燒套餐、日本和牛壽喜燒套餐、麻辣雞煲火鍋套餐，可直送到家。

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