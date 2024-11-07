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恒指半日升237點 科指升0.99% 內需股升 海底撈升7%

特朗普勝選，美股創新高，亞股普遍上升，A股、港股今早低開後倒升，市場憧憬內地將推動內需，可抵銷特朗普潛在關稅的影響，此外，內地上月出口勝預期，進口減少，內需藍籌急升，出口相關如電車、電子零件股普遍下跌。海底撈（6862）升7.2%，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌4.2%，是跌幅最大的藍籌。

恒指今早低開152點，高位升284點，低位跌167點，高低波幅452點。上升股份比例為31.78%，下跌為22.58%，無升跌為45.63%。

恒指半日升237點或1.16%，報20776點，大市成交金額1039億元；國指升110點或1.5%，報7474點。恒生科技指數收報4619點，升0.99%。

藍籌股成交金額401.66億元，佔大市成交38.65%；科指成份股成交金額215.73億元，佔大市成交20.76%；國指成份股成交金額346.25億元，佔大市成交33.32%。

24隻雙櫃台股，總成交0.6億元人民幣，相當於約0.65億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少21.18%，至144.32億元，佔大市成交13.87%。牛熊證成交金額62.58億元，減少32.14%；窩輪成交金額81.73億元，減少10.05%。

藍籌61隻升，18隻下跌，3隻無升跌。海底撈（6862）升7.2%，收報17.58元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌4.2%，收報36.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報16.18元，升4.93%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報31.4元，跌4.99%。

恒指升穿10天線(20598.39點)、20天線(20602.24點)。科指升穿10天線(4565.28點)、20天線(4548.21點)。

北水南下合計淨流入22.87億元，較上日減少89.36%，連續第6日流入，累計流入434.14億元，對上一次連續6日淨流入是7月3日。北水本月累計流入407.31億元。

HK Express推出機場行李送遞服務。國泰（0293）收報8.14元，升0.25%。

中國10月份美元計價出口增12.7% 勝預期 進口跌2.3% 多過預期。

出口相關藍籌股

申洲國際（2313）收報60.75元，升3.05%。

創科實業（0669）收報106.3元，跌3.45%。

東方海外（0316）收報110.9元，跌0.98%。

比亞迪（1211）收報278元，跌1.77%。

比亞迪電子（0285）收報31.4元，跌4.99%。

內需相關藍籌股

小米（1810）收報27.95元，升1.27%。

安踏（2020）收報88.6元，升3.26%。

百威（1876）收報8.47元，升3.67%。

海底撈（6862）收報17.58元，升7.2%。

李寧（2331）收報17.68元，升6%。

潤啤（0291）收報31.35元，升6.27%。

農夫山泉（9633）收報34.25元，升4.42%。

港口運輸股

中遠海控（1919）收報12.14元，跌0.49%。

太平洋航運（2343）收報2.13元，跌0.47%。

中國外運（0598）收報3.51元，升0.57%。

中遠海運港口（1199）收報4.44元，跌0.89%。

天津港發展（3382）收報0.66元，升1.54%。

招商局港口（0144）收報12.88元，跌1.23%。

東方海外（0316）收報110.9元，跌0.98%。

高通料季度收入最多達113億 好過市場預期。

手機設備

鴻騰（6088）收報2.78元，升1.46%。

丘鈦（1478）收報5.1元，跌0.97%。

舜宇（2382）收報53.35元，跌0.65%。

高偉電子（1415）收報28元，升1.45%。

通達（0698）收報0.092元，跌1.08%。

瑞聲（2018）收報31.7元，跌0.47%。

比亞迪電子（0285）收報31.4元，跌4.99%。

信利國際（0732）收報1.04元，升0.97%。

富智康（2038）收報0.91元，跌1.09%。

Bulgari CEO料中國奢侈品市場將在未來兩年內復蘇。

奢侈品股

周大福（1929）收報7.57元，升1.07%。

普拉達（1913）收報57.9元，跌0.09%。

六福集團（0590）收報15.22元，升1.87%。

新秀麗（1910）收報18元，跌0.44%。

紫金（2899）逾2億美元收購秘魯金礦。收報16.2元，跌2.76%。

宏利（0945）第三季業績勝預期 曾升逾3% 創近半年最大升幅。宏利第三季核心盈利升4% 季息0.4加元。收報237元，升2.95%。

銀娛（0027）第三季淨收益升11% EBITDA升6% 遜預期。收報36.1元，升4.34%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，華虹半導體（1347）收報22.75元，升1.34%。

吉星新能源（3395）收報0.15元，無升跌。

檳傑科達（1665）收報0.67元，升1.52%。

中芯國際（0981）收報27.35元，升1.67%。

廸生創建（0113）：潘廸生否認內幕交易案，將提出抗辯。收報4.89元，升1.88%。

LVMH與太古地產（1972）建戰略合作關係，提升LVMH於中國物業ESG表現。收報16.42元，跌0.36%。

綠地香港（0337）委郭淳浩任獨立非執董。收報0.38元，升15.15%。

GHW International（9933）：主要股東被斬倉股份將分派予時任股東。收報3.5元，跌2.51%。

乘聯會：中國上月新能源車零售增長67%。

汽車股

吉利（0175）收報14.6元，升0.41%。

比亞迪（1211）收報278元，跌1.77%。

小鵬（9868）收報50.1元，升1.42%。

理想（2015）收報98.05元，升2.46%。

蔚來（9866）收報39.7元，跌1.37%。

零跑（9863）收報32.3元，升1.25%。

恒大汽車（0708）收報0.27元，升1.89%。

平安好醫生（1833）伙美敦力，提高心臟健康、慢病療法等服務質素。收報12.76元，升1.43%。

騰訊（0700）伙Visa推「刷掌技術」進軍國際支付市場，新加坡為首站落腳地。收報422.4元，升0.62%。

中國光大水務（1857）申請內地發行80億人幣多品種債務融資工具。收報1.46元，無升跌。

何小鵬：小鵬（9868）已進入全球30個國家和地區明年將擴至60個。收報50.1元，升1.42%。

小米（1810）入股內地財險公司獲批籌建，據報目標進軍車險市場。收報27.95元，升1.27%。

汽車之家（2518）第三季經調整盈利4.97億人幣。收報54元，無升跌。

大悅城地產（0207）完成發行14億人幣2024年中期票據。收報0.243元，升3.4%。

領展（0823）王國龍：將適當調整租金，目標維持至少97%出租率。黃國龍：將適當調整租金，目標維持至少97%出租率。收報36.45元，跌4.2%。

富智康（2038）第三季轉賺543萬美元。收報0.91元，跌1.09%。

雅各臣（2633）盈喜，料中期核心多賺逾40%。創52周高，見0.78元，收報0.75元，升10.29%。

渣打（2888）與攜程（9961）簽合作備忘，提供更高質金融服務和出遊體驗。渣打創52周高，見94.35元，收報94.2元，升0.32%。

攜程（9961）收報519.5元，跌1.14%。

破頂股表現

破頂股包括，宏橋（1378）創上市新高，見14.3元，收報14.28元，升4.85%；中國宏橋（1378）創上市新高，見14.3元，收報14.28元，升4.85%；應星控股（1440）創上市新高，見16.48元，收報16.48元，升16.88%；一脈陽光（2522）創上市新高，見44.55元，收報44.45元，升2.18%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見24.3元，收報24.15元，升1.26%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見394.6元，收報393.8元，升1.29%；博時比特幣（3008）創上市新高，見58.86元，收報58.3元，升2.21%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1362元，收報1362元，升0.81%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見9.445元，收報9.305元，升1.81%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見17.82元，收報17.82元，升3.79%；華夏納指（3086）創上市新高，見42.08元，收報42.08元，升1.3%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1076.05元，收報1076元，升0.02%；恒生標普五百（3195）創上市新高，見9.295元，收報9.29元，升0.87%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見9.48元，收報9.34元，升2.24%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見7.51元，收報7.5元，升2.25%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.208元，收報1.2元，升2.39%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1073.1元，收報1073.1元，升0.02%；華夏比特幣－Ｒ（83115）創上市新高，見8.685元，收報8.665元，升3.03%；Ａ博時美元－Ｒ（84408）創上市新高，見7725元，收報7724.95元，升0.33%；華昊中天醫藥（2563）創上市新高，見29.25元，收報27.9元，升7.31%；中銀香港（2388）創52周高，見26.4元，收報26.05元，升0.19%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.84元，收報1.57元，升7.53%；VITASOY INT'L（0345）創52周高，見10.76元，收報10.5元，升7.36%；俄鋁（0486）創52周高，見3.9元，收報3.7元，跌2.37%；稀鎂科技（0601）創52周高，見0.204元，收報0.182元，升8.33%；壇金礦業（0621）創52周高，見0.07元，收報0.044元，升51.72%；綠色能源科技集團（0979）創52周高，見0.38元，收報0.38元，升8.57%；瑞誠中國傳媒（1640）創52周高，見2.79元，收報2.67元，升3.89%；現代中藥集團（1643）創52周高，見0.48元，收報0.41元，升24.24%；雄岸科技（1647）創52周高，見0.147元，收報0.131元，升19.09%。

破頂指數成份股包括，宏橋（1378）創上市新高，見14.3元，收報14.28元，升4.85%；中銀香港（2388）創52周高，見26.4元，收報26.05元，升0.19%。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，興業物聯（9916）低見0.365元，收報0.38元，跌1.3%；德祥地產（0199）低見0.27元，收報0.28元，跌3.45%；浦江中國（1417）低見0.177元，收報0.177元，跌7.33%；力高集團（1622）低見0.3元，收報0.315元，跌1.56%；創業集團控股（2221）低見0.078元，收報0.078元，跌11.36%；眾誠能源（2337）低見1.88元，收報1.92元，無升跌；力高健康生活（2370）低見0.37元，收報0.385元，跌2.53%；友寶在線（2429）低見4.66元，收報4.7元，跌2.49%；卡羅特（2549）低見4.22元，收報4.39元，跌2.23%；德泰新能源集團（2993）低見0.13元，收報0.15元，無升跌。

25隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.8元，收報6.85元，跌0.44%；科聯系統（0046）低見1.65元，收報1.65元，跌10.81%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，跌1.05%；鼎益豐控股（0612）低見0.112元，收報0.116元，跌8.66%；金活醫藥集團（1110）低見0.48元，收報0.485元，跌1.02%；偉源控股（1343）低見0.071元，收報0.075元，無升跌；中盈盛達融資擔保（1543）低見0.4元，收報0.42元，跌6.67%；雲康集團（2325）低見7.65元，收報7.65元，跌2.92%。

異動股

上升異動股，包括，壇金礦業（0621）創52周高，見0.07元，收報0.044元，升51.72%；金輝控股（9993）收報4.31元，升39.03%；世茂集團（0813）收報1.65元，升34.15%；富力（2777）收報2.25元，升26.4%；冠軍科技集團（0092）收報0.285元，升25%；現代中藥集團（1643）創52周高，見0.48元，收報0.41元，升24.24%；易生活控股（0223）收報0.14元，升23.89%；中國再生醫學（8158）收報0.4元，升23.08%；融信中國（3301）收報0.77元，升22.22%。

下跌異動股，包括，鴻偉亞洲（8191）收報0.222元，跌26%；永恒策略（0764）收報0.063元，跌18.18%；中華國際（1064）收報0.044元，跌15.38%；國家聯合資源（0254）收報0.028元，跌15.15%；中國智能科技（0464）收報0.179元，跌14.76%；達力普控股（1921）收報6.13元，跌14.74%；森美控股（0756）收報0.81元，跌14.74%；蘇新服務（2152）收報6元，跌14.29%；木薯資源（0841）收報0.123元，跌13.99%；大洋集團（1991）收報0.093元，跌13.89%。

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