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銀河國際證券：內地樓市上月銷情回暖 深圳廣州反彈勁

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，各方均表示7月至9月期間的房地產市場是其經歷過的最糟糕的時期﹔在9月底救市政策出台後，10月份銷售顯著回升﹔深圳10月份銷售明顯回升得最為強勁，其次是廣州，而中山的黃金地段項目亦銷售較好。

不過國企內房的銷售普遍好於民企﹔大部分成交主要來自終端需求，而內房並無加價，因為庫力依然高企﹔貝殼代表則預期，強勁的銷售勢頭將維持至年底，並需要更多措施或經濟改善，包括改善收入、就業等，以維持 2025 年的銷售。

鄭懷武指，相信中國房地產市場的成交量已於短期內見底，預期 2025 年的交易量將錄得自2022 年以來，即長達四年來的首次增長，並相信中央政府拯救樓市的堅定立場，因其是中國整體經濟的重要支柱及創造就業機會行業，政策將更快落地及預期更多的政策支持。

該行偏好國企內房華潤置地（1109）及中海外（0688），以及優質非國企內房龍湖（0960），因為相信它們將成 為中國房地產市場快速整合的主要受益者。投資者亦可考慮高beta的萬科（2202）及綠城（3900），但仍對正在進行債務重組的受困發展商持審慎態度。在物業管理方面，該行看好華潤萬象（1209）、中海物業（2669）、保利物業（6049）、綠城服務（2869）及永升（1995）

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