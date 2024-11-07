座談會上，潘功勝闡釋目前中國貨幣政策立場及貨幣政策框架調整有關考慮，介紹金融業高水平開放及一攬子金融增量政策相關工作進展，聽取意見建議，並就各機構關心的問題交流回應。

匯豐銀行、東亞銀行、渣打銀行、花旗銀行、新加坡星展銀行、日本瑞穗銀行、摩根大通銀行、法國興業銀行、德意志銀行、加拿大蒙特利爾銀行、摩根士丹利等11家外資金融機構負責人參會並發言。

各外資金融機構認為，今年來人行在深化金融業改革開放、優化營商環境、完善金融數據跨境流動管理等方面的系列舉措取得積極進展。近期出台的一攬子金融增量政策有力推動經濟高質量發展，維護金融市場穩定，外資對中國市場的預期和信心明顯提升。希望進一步加強政策與市場的溝通互動，持續推動各項增量政策落地見效。

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