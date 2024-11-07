宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，季內不同分銷渠道的APE銷售額均錄得強勁增長，同時核心盈利、新造業務價值，及新造業務合同服務利潤亦錄得可觀增長，因公司期內於香港繼續投放資源並推出一系列舉措，當中包括一款定期保費投資相連壽險保單及宏利健康體檢站電子平台，令客戶可方便對比並以折扣優惠價選購符合個人需要的健康檢查服務，另亦於港推出專為頂尖代理人而設的Manulife Pro計劃。

另外，截至今年第三季末，按強積金（MPF）管理資產計算，宏利的市佔率為27.8%，較截至去年9月底升0.4個百分點。而按今年第三季MPF資金預計淨流入計算，宏利的市佔率為44%，繼續排名榜首。

其他報道

銀河國際證券：內地樓市上月銷情回暖 深圳廣州反彈勁

【有片：埋身擊】聯儲局今晚料減息0.25厘 納指有機挑戰歷史高位

半日沽空金額減1% 南方恒生科技沽空增7倍

恒指半日升237點 科指升0.99% 內需股升 海底撈升7%

DFI零售集團：預期火鍋食品較去年推動銷售增長8%至10%

滬深三大指數半日向上 滬指以近日中高位收市 升0.88%

HK Express推出機場行李送遞服務

中國10月份美元計價出口增12.7% 勝預期 進口跌2.3% 多過預期

高通料季度收入最多達113億 好過市場預期

摩通CEO據報將繼續留任銀行 無計劃加入特朗普政府

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止4連跌 貨幣總結餘回升

中國1至10月按美元計價出口按年增5.1%

沙特據報擬斥1000億美元投資AI項目

加拿大因國安風險 下令關閉TikTok Technology Canada

Bulgari CEO料中國奢侈品市場將在未來兩年內復蘇

麥格理：若特朗普徵60%關稅 中國GDP或下降2個百分點

渣打：特朗普當選 維持預測聯儲局明年進一步減息

紫金逾2億美元收購秘魯金礦

宏利第三季業績勝預期 曾升逾3% 創近半年最大升幅

人民幣續貶值 見3個月最弱

宏利第三季核心盈利升4% 季息0.4加元

滬深三大指數低開 人行淨回籠3084億人幣

恒指低開152點 科指跌0.9% 創科跌4%