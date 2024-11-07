宏利（0945）今公布第三季業績，宏利香港及澳門季內年化保費等值（APE） 銷售額按年升1.73倍至44億元。季內核心盈利、新造業務價值，以及新造業務合同服務利潤分別為達20億元、19億元和15億元，三者均錄雙位數按年升幅，分別按年升34%、83%，以及49%。
宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，季內不同分銷渠道的APE銷售額均錄得強勁增長，同時核心盈利、新造業務價值，及新造業務合同服務利潤亦錄得可觀增長，因公司期內於香港繼續投放資源並推出一系列舉措，當中包括一款定期保費投資相連壽險保單及宏利健康體檢站電子平台，令客戶可方便對比並以折扣優惠價選購符合個人需要的健康檢查服務，另亦於港推出專為頂尖代理人而設的Manulife Pro計劃。
另外，截至今年第三季末，按強積金（MPF）管理資產計算，宏利的市佔率為27.8%，較截至去年9月底升0.4個百分點。而按今年第三季MPF資金預計淨流入計算，宏利的市佔率為44%，繼續排名榜首。
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