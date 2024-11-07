徐建煒表示，若特朗普對中國商品加徵60%關稅，對中國電動車加徵200%關稅，將影響中國GDP降低1個百分點，人民幣也將面臨進一步貶值。未來四年，環球經濟將充滿不確定性。現如今面對美國對華經濟政策走向，中國或可考慮增大對東南亞及歐洲等國家的出口，以抵消高關稅的不利影響。

而對於市場憧憬內地本周將召開的人大常委會會議或帶來經濟刺激措施，徐建煒指目前內地政策重點可能是化解債務，防止經濟硬著陸，而非直接刺激經濟。

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