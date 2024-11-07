阿里巴巴（9988）旗下淘天集團公布，今年雙11通過電商AI全方位支持商家經營，淘寶為商家推出的AI產品「生意管家」雙11期間累計服務400萬商家，幫助中小商家生成逾1億件商品及營銷素材，並幫助逾80萬商家進行超過200萬次的流量分析。
淘寶今年10月初正式推出「生意管家」，整合素材生成、分析服務、經營代理等多項AI工具及功能。以淘寶AIGC圖像生成工具為例，商家使用場景圖工具後，無需租用樣版房間拍攝，降低產品圖的製作成本；AI圖像設計功能亦縮短產品圖製作時間。
此外，今年4月，阿里媽媽推出「全站推廣」工具，用AI賦能商家實現更高投放效率、更具確定性的成交增長，8月底全面上線。
數據顯示，天貓雙11期間全站推廣助力商家為貨品帶來突破，近29萬商家、超過160萬商品實現生意增長，活躍客戶成交日同比增長逾6倍。愛步（Ecco）、無印良品（Muji）等品牌使用AIGC圖片生成能力，素材點擊轉化率至高提升97%；妮維雅（NIVEA）採用AIGC視頻生成能力，素材點擊轉化率更提升300%。
其他報道
Jolibee母公司近1.2億購添好運餘下8%股份 擬發展成中餐旗艦品牌
【有片：埋身擊】聯儲局今晚料減息0.25厘 納指有機挑戰歷史高位
恒指半日升237點 科指升0.99% 內需股升 海底撈升7%
中國10月份美元計價出口增12.7% 勝預期 進口跌2.3% 多過預期
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止4連跌 貨幣總結餘回升
加拿大因國安風險 下令關閉TikTok Technology Canada