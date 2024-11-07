淘寶今年10月初正式推出「生意管家」，整合素材生成、分析服務、經營代理等多項AI工具及功能。以淘寶AIGC圖像生成工具為例，商家使用場景圖工具後，無需租用樣版房間拍攝，降低產品圖的製作成本；AI圖像設計功能亦縮短產品圖製作時間。

此外，今年4月，阿里媽媽推出「全站推廣」工具，用AI賦能商家實現更高投放效率、更具確定性的成交增長，8月底全面上線。

數據顯示，天貓雙11期間全站推廣助力商家為貨品帶來突破，近29萬商家、超過160萬商品實現生意增長，活躍客戶成交日同比增長逾6倍。愛步（Ecco）、無印良品（Muji）等品牌使用AIGC圖片生成能力，素材點擊轉化率至高提升97%；妮維雅（NIVEA）採用AIGC視頻生成能力，素材點擊轉化率更提升300%。

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