匯豐表示，自9月以來，小米股價已上升45%，同期恒指上升17%，歸功於小米 Su7 銷售動力持續，交付量上升，近期發布的 Su7 Ultra 更展示了小米的研發能力，為品牌帶來正面影響，有望拓展至高端客戶群及提高平均銷售價格。該行認為，小米在擴大智能汽車產品組合方面仍處於早期階段，提升2024年至2026年小米電動車收入預算7%、30%及28%。

匯豐同時更新小米2024年至2026年淨利預測，分別上今年預測5%、2025及2026年則下調1%及2%，反映該行較高的電動車出貨量預測及混合毛利率假設。

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