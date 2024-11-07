恒指今早低開152點，高位升447點，低位跌167點，高低波幅616點，是10月18日後收市新高，當日報894點。上升股份比例為44.82%，下跌為24.67%，無升跌為30.5%。

恒指收市升414點或2.02%，報20953點，大市成交金額2197億元，較上日增加1.36%，是10月18日2590.56億元成交後最多；國指升183點或2.49%，報7546點。恒生科技指數收報4677點，升2.25%。

藍籌股成交金額933.32億元，佔大市成交42.48%；科指成份股成交金額487.97億元，佔大市成交22.21%；國指成份股成交金額804.85億元，佔大市成交36.63%。

24隻雙櫃台股，總成交1.44億元人民幣，相當於約1.56億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少6.84%，至170.57億元，佔大市成交7.76%。牛熊證成交金額77.65億元，減少15.81%；窩輪成交金額92.92億元，增加2.25%。

藍籌64隻升，16隻下跌，2隻無升跌。海底撈（6862）升9.27%，收報17.92元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌4.2%，收報36.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報17.04元，升10.51%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報31.2元，跌5.6%。

恒指升穿10天線(20616.13點)、20天線(20611.11點)。科指升穿10天線(4571.09點)、20天線(4551.11點)。

北水南下合計淨流入11.83億元，較上日減少94.5%，連續第6日流入，累計流入423.1億元，對上一次連續6日淨流入是7月3日。北水本月累計流入396.27億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.18%，是10月18日後最大升幅，當日升幅為4.35%。高見20986.31點，是11月5日21006.97點後最高。今日收市報20953.34點，是11月5日後收市新高，當日報21006.97點。

科指曾升最多2.47%，是11月5日後最大升幅，當日升幅為3.58%。高見4687.5點，是11月5日4694.48點後最高。今日收市報4677.64點，是11月5日後收市新高，當日報4693.85點。

現報4677.64點，升2.25%

國指曾升最多2.68%，是10月18日後最大升幅，當日升幅為4.94%。高見7561.04點，是10月15日7570.47點後最高。今日收市報7546.95點，是11月5日後收市新高，當日報7556.62點。

午後消息股表現

銀河國際證券：內地樓市上月銷情回暖 深圳廣州反彈勁。

藍籌內房

中海外（0688）收報15.96元，升2.57%。

龍湖（0960）收報14.56元，升8.66%。

華潤置地（1109）收報27.55元，升3.57%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.61元，升12.96%。

綠城中國（3900）收報10.82元，升4.84%。

寶龍地產（1238）收報0.68元，升6.25%。

萬科（2202）收報8.33元，升6.79%。

融創（1918）收報3.61元，升11.76%。

禹洲（1628）收報0.106元，升0.95%。

招商局置地（0978）收報0.32元，升6.67%。

佳兆業（1638）收報0.32元，升12.28%。

新城發展（1030）收報2.57元，升4.05%。

龍光地產（3380）收報1.19元，升5.31%。

世茂集團（0813）收報1.59元，升29.27%。

雅居樂（3383）收報1.14元，升12.87%。

奧園（3883）收報0.38元，升8.57%。

旭輝（0884）收報0.455元，升10.98%。

富力（2777）收報2.11元，升18.54%。

美的置業（3990）收報3.61元，升5.25%。

合生（0754）收報4.15元，升10.08%。

花樣年（1777）收報0.14元，升4.48%。

遠洋集團（3377）收報0.39元，升14.71%。

融信中國（3301）收報0.72元，升14.29%。

中資券商

中金（3908）收報16.58元，升7.8%。

海通證券（6837）收報7.39元，升5.57%。

中信証券（6030）收報26.8元，升14.53%。

華泰證券（6886）收報15.88元，升4.89%。

中國銀河（6881）收報8.35元，升6.91%。

光大證券（6178）收報8.92元，升8.78%。

招商證券（6099）收報17.34元，升18.12%。

廣發証券（1776）收報13.28元，升6.58%。

國泰君安（2611）收報13.04元，升6.02%。

今早及隔晚消息股表現

HK Express推出機場行李送遞服務。國泰（0293）收報8.17元，升0.62%。

中國10月份美元計價出口增12.7% 勝預期 進口跌2.3% 多過預期。

出口相關藍籌股

申洲國際（2313）收報59.8元，升1.44%。

創科實業（0669）收報108.3元，跌1.63%。

東方海外（0316）收報111.8元，跌0.18%。

比亞迪（1211）收報280.4元，跌0.92%。

比亞迪電子（0285）收報31.2元，跌5.6%。

內需相關藍籌股

小米（1810）收報27.85元，升0.91%。

安踏（2020）收報89.15元，升3.9%。

百威（1876）收報8.61元，升5.39%。

海底撈（6862）收報17.92元，升9.27%。

李寧（2331）收報17.64元，升5.76%。

潤啤（0291）收報32元，升8.47%。

農夫山泉（9633）收報34.15元，升4.12%。

其他內需股

海倫司（9869）收報3.32元，升13.31%。

奈雪的茶（2150）收報1.66元，升7.1%。

茶百道（2555）收報9.73元，升3.4%。

海底撈（6862）收報17.92元，升9.27%。

九毛九（9922）收報4.09元，升12.98%。

呷哺呷哺（0520）收報1.2元，升10.09%。

達勢股份（1405）收報71.65元，升7.42%。

百勝中國（9987）收報399.8元，升5.77%。

同程旅行（0780）收報19.7元，升5.01%。

港口運輸股

中遠海控（1919）收報12.22元，升0.16%。

太平洋航運（2343）收報2.15元，升0.47%。

中國外運（0598）收報3.51元，升0.57%。

中遠海運港口（1199）收報4.48元，無升跌。

天津港發展（3382）收報0.66元，升1.54%。

招商局港口（0144）收報12.96元，跌0.61%。

勝獅貨櫃（0716）收報0.71元，升1.43%。

東方海外（0316）收報111.8元，跌0.18%。

高通料季度收入最多達113億 好過市場預期。

手機設備

丘鈦（1478）收報5.2元，升0.97%。

舜宇（2382）收報54元，升0.56%。

高偉電子（1415）收報27.8元，升0.72%。

瑞聲（2018）收報31.9元，升0.16%。

Bulgari CEO料中國奢侈品市場將在未來兩年內復蘇。

奢侈品股

周大福（1929）收報7.71元，升2.94%。

普拉達（1913）收報58元，升0.09%。

六福集團（0590）收報15.22元，升1.87%。

新秀麗（1910）收報18.12元，升0.22%。

紫金（2899）逾2億美元收購秘魯金礦。收報16.38元，跌1.68%。

宏利（0945）第三季業績勝預期 曾升逾3% 創近半年最大升幅。宏利第三季核心盈利升4% 季息0.4加元。收報238元，升3.39%。

銀娛（0027）第三季淨收益升11% EBITDA升6% 遜預期。收報36.35元，升5.06%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，華虹半導體（1347）收報23.2元，升3.34%。

吉星新能源（3395）收報0.153元，升2%。

檳傑科達（1665）收報0.67元，升1.52%。

中芯國際（0981）收報28.25元，升5.02%。

廸生創建（0113）：潘廸生否認內幕交易案，將提出抗辯。收報4.81元，升0.21%。

LVMH與太古地產（1972）建戰略合作關係，提升LVMH於中國物業ESG表現。收報16.5元，升0.12%。

綠地香港（0337）委郭淳浩任獨立非執董。收報0.39元，升18.18%。

GHW International（9933）：主要股東被斬倉股份將分派予時任股東。收報3.45元，跌3.9%。

乘聯會：中國上月新能源車零售增長67%。

汽車股

吉利（0175）收報14.34元，跌1.38%。

比亞迪（1211）收報280.4元，跌0.92%。

小鵬（9868）收報50元，升1.21%。

理想（2015）收報97.8元，升2.19%。

蔚來（9866）收報40.1元，跌0.37%。

零跑（9863）收報31.7元，跌0.63%。

恒大汽車（0708）收報0.29元，升9.43%。

平安好醫生（1833）伙美敦力，提高心臟健康、慢病療法等服務質素。收報13.22元，升5.09%。

騰訊（0700）伙Visa推「刷掌技術」進軍國際支付市場，新加坡為首站落腳地。收報428.4元，升2.05%。

中國光大水務（1857）申請內地發行80億人幣多品種債務融資工具。收報1.48元，升1.37%。

何小鵬：小鵬（9868）已進入全球30個國家和地區明年將擴至60個。收報50元，升1.21%。

小米（1810）入股內地財險公司獲批籌建，據報目標進軍車險市場。收報27.85元，升0.91%。

汽車之家（2518）第三季經調整盈利4.97億人幣。收報54.8元，升1.48%。

大悅城地產（0207）完成發行14億人幣2024年中期票據。收報0.242元，升2.98%。

領展（0823）王國龍：將適當調整租金，目標維持至少97%出租率。黃國龍：將適當調整租金，目標維持至少97%出租率。收報36.45元，跌4.2%。

富智康（2038）第三季轉賺543萬美元。收報0.93元，升1.09%。

雅各臣（2633）盈喜，料中期核心多賺逾40%。創52周高，見0.78元，收報0.75元，升10.29%。

渣打（2888）與攜程（9961）簽合作備忘，提供更高質金融服務和出遊體驗。渣打創52周高，見94.85元，收報94.85元，升1.01%。

攜程（9961）收報525元，跌0.1%。

破頂股表現

破頂股包括，應星控股（1440）創上市新高，見16.88元，收報16.7元，升18.44%；一脈陽光（2522）創上市新高，見44.9元，收報44.4元，升2.07%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見23.9元，收報22.95元，升0.22%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見25.9元，收報25.7元，升0.98%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見24.3元，收報24.05元，升0.84%；華昊中天醫藥（2563）創上市新高，見29.25元，收報28元，升7.69%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見394.6元，收報393.8元，升1.29%；博時比特幣（3008）創上市新高，見58.86元，收報58.08元，升1.82%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1362元，收報1362元，升0.81%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見9.445元，收報9.275元，升1.48%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見17.82元，收報17.82元，升3.79%；華夏納指（3086）創上市新高，見42.12元，收報42元，升1.11%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1076.05元，收報1075.75元，無升跌；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見30.94元，收報30.94元，升3.27%；恒生標普五百（3195）創上市新高，見9.31元，收報9.3元，升0.98%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8332.9元，收報8332.9元，升0%；Ａ都會電子支付（3412）創上市新高，見9.19元，收報9.19元，升2.22%；Ａ都會ＷＥＢ３（3426）創上市新高，見8.52元，收報8.52元，升2.9%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見9.48元，收報9.325元，升2.08%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見7.51元，收報7.465元，升1.77%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.208元，收報1.192元，升1.71%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見5.425元，收報5.415元，升1.4%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1073.1元，收報1073.1元，升0.02%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.84元，收報1.55元，升6.16%；VITASOY INT'L（0345）創52周高，見10.76元，收報9.9元，升1.23%；俄鋁（0486）創52周高，見3.9元，收報3.57元，跌5.8%；稀鎂科技（0601）創52周高，見0.204元，收報0.18元，升7.14%；壇金礦業（0621）創52周高，見0.07元，收報0.037元，升27.59%；綠色能源科技集團（0979）創52周高，見0.415元，收報0.38元，升8.57%；國際資源（1051）創52周高，見2.98元，收報2.97元，升1.71%；信邦控股（1571）創52周高，見3.98元，收報3.97元，升9.07%；瑞誠中國傳媒（1640）創52周高，見2.79元，收報2.72元，升5.84%。

破頂指數成份股包括，宏橋（1378）創上市新高，見14.6元，收報14.52元，升6.61%；中銀香港（2388）創52周高，見26.4元，收報26.15元，升0.58%。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，德祥地產（0199）低見0.27元，收報0.28元，跌3.45%；浦江中國（1417）低見0.177元，收報0.178元，跌6.81%；力高集團（1622）低見0.3元，收報0.32元，無升跌；優越集團控股（1841）低見0.156元，收報0.156元，跌9.3%；創業集團控股（2221）低見0.078元，收報0.079元，跌10.23%；眾誠能源（2337）低見1.88元，收報1.95元，升1.56%；力高健康生活（2370）低見0.37元，收報0.385元，跌2.53%；友寶在線（2429）低見4.66元，收報4.76元，跌1.24%；友芝友生物－Ｂ（2496）低見5.79元，收報5.79元，跌2.2%；卡羅特（2549）低見4.22元，收報4.6元，升2.45%。

27隻股份創52周低，其中十隻包括，科聯系統（0046）低見1.65元，收報1.82元，跌1.62%；大快活集團（0052）低見6.8元，收報6.85元，跌0.44%；王氏國際（0099）低見1.29元，收報1.29元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，跌1.05%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；文化傳信（0343）低見0.171元，收報0.179元，升2.29%；先豐服務集團（0500）低見0.135元，收報0.147元，升1.38%；恆和集團（0513）低見0.161元，收報0.161元，無升跌；鼎益豐控股（0612）低見0.112元，收報0.115元，跌9.45%；萊爾斯丹（0738）低見0.295元，收報0.305元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，積木集團（8187）收報0.76元，升72.73%；科濟藥業－Ｂ（2171）收報6.71元，升41.86%；加幂科技（8198）收報0.33元，升39.24%；中國再生醫學（8158）收報0.43元，升32.31%；世茂集團（0813）收報1.59元，升29.27%；壇金礦業（0621）創52周高，見0.07元，收報0.037元，升27.59%；現代中藥集團（1643）創52周高，見0.48元，收報0.42元，升27.27%；華僑城（亞洲）（3366）收報0.3元，升26.05%；瑞和數智（3680）收報1.23元，升25.51%；馬可數字科技（1942）收報1.49元，升24.17%。

下跌異動股，包括，鴻偉亞洲（8191）收報0.209元，跌30.33%；中國三三傳媒（8087）收報0.088元，跌20%；硅鑫集團（8349）收報1.21元，跌18.79%；佳辰控股（1937）收報0.241元，跌18.31%；中國天弓控股（0428）收報0.41元，跌18%；上海電氣（2727）收報3.4元，跌17.87%；中華國際（1064）收報0.044元，跌15.38%；汽車街（2443）收報20元，跌15.25%；SPROCOMM INTEL（1401）收報12.8元，跌14.67%；紫元元（8223）收報1.7元，跌14.14%。

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