本季綜合營商行業指數方面，在11大行業中，除「專業及商用服務業」及「建造業」錄得輕微下跌，其餘9個行業均錄得反彈式的增長，當中以「住宿及膳食服務業」、「地產業」、「資訊及通訊業」）及「運輸、倉庫及速遞服務業」的升幅最為顯著。

另外，93%受訪中小企表示會在本季維持或增加投資，較上季有輕微增長，50%的本港中小企預料本季原材料成本上升，較上季回落7個百分點。至於預料上調員工薪金的中小企數目自今年第二季起持續下跌，本季跌至19%，比上季再低8個百分點。

渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆表示，對本季渣打中小企指數的反彈感到鼓舞，但綜合營商指數現時仍低於過去兩年的平均值（46.4），如要營商前景情緒持續恢復樂觀，仍要更多正面消息的支持，以及消除美國大選的不確定性。

其他報道

大家樂發盈警 料中期少賺最多30%

澳新：料美國明年對華關稅為22%而非60% 明年GDP目標有下調風險

全日沽空金額減17% 南方恒生科技沽空增6倍

恒指收市升414點 成交兩周高 北入減94% 國指創三周高 內需、券商、內房升

匯豐上調小米目標價33% 維持「買入」評級

淘寶AI產品雙11累計服務400萬商家

傳內地倡議銀行同業存款利率不得顯著高於政策利率

法國外貿銀行：美國若提高對華關稅或影響中國GDP降1個百分點

宏利香港及澳門第三季APE按年升1.73倍

滬指以日中最高位收市 穩守3400點

Jolibee母公司近1.2億購添好運餘下8%股份 擬發展成中餐旗艦品牌

人行昨召開外資金融機構座談會 匯豐東亞花旗摩通等出席

銀河國際證券：內地樓市上月銷情回暖 深圳廣州反彈勁

【有片：埋身擊】聯儲局今晚料減息0.25厘 納指有機挑戰歷史高位

半日沽空金額減1% 南方恒生科技沽空增7倍

恒指半日升237點 科指升0.99% 內需股升 海底撈升7%

DFI零售集團：預期火鍋食品較去年推動銷售增長8%至10%

滬深三大指數半日向上 滬指以近日中高位收市 升0.88%

HK Express推出機場行李送遞服務

中國10月份美元計價出口增12.7% 勝預期 進口跌2.3% 多過預期

高通料季度收入最多達113億 好過市場預期

摩通CEO據報將繼續留任銀行 無計劃加入特朗普政府