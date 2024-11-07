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生產力局第四季中小企綜合營商指數回升 投資意向維持樂觀審慎

生產力局公布第四季「渣打香港中小企領先營商指數」，調查結果顯示，本季綜合營商指數較上季上升3.2至45.7，回升至2023年第三季的水平。五大分項指數中，其中三項有明顯增長，包括「盈利表現」、「環球經濟」及「營業狀況」，並重回2024年第二季水平，「投資意向」繼續維持於接近50中性水平線，反映中小企在投資方面保持樂觀審慎態度。

本季綜合營商行業指數方面，在11大行業中，除「專業及商用服務業」及「建造業」錄得輕微下跌，其餘9個行業均錄得反彈式的增長，當中以「住宿及膳食服務業」、「地產業」、「資訊及通訊業」）及「運輸、倉庫及速遞服務業」的升幅最為顯著。

另外，93%受訪中小企表示會在本季維持或增加投資，較上季有輕微增長，50%的本港中小企預料本季原材料成本上升，較上季回落7個百分點。至於預料上調員工薪金的中小企數目自今年第二季起持續下跌，本季跌至19%，比上季再低8個百分點。

渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆表示，對本季渣打中小企指數的反彈感到鼓舞，但綜合營商指數現時仍低於過去兩年的平均值（46.4），如要營商前景情緒持續恢復樂觀，仍要更多正面消息的支持，以及消除美國大選的不確定性。

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