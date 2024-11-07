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宏基資本：獲第三方洽購觀塘商廈若干單位及車位 明復牌

宏基資本（2288）公布，公司不時對集團資產進行策略性檢討，為股東締造可觀回報。作為該檢討的一部分，集團一直在物色機會以變現其位於九龍海濱道135號的宏基資本大廈之投資，並已收到第三方關於購買集團在宏基資本大廈持有的若干單位及停車位的要約，包括現時由公司佔用作為其香港總部及主要營業地點的單位，且集團正在與該第三方就出售該等單位及停車位進行磋商。

宏基資本指，倘可能出售事項落實，預計將構成公司於上市規則第14章項下的非常重大出售事項。於今日公告日期，集團尚未就可能出售事項作出任何決策，亦無訂立任何買賣協議。

公司股份自今日早上九時正起於聯交所暫停買賣，公司已申請在明日（十一月八日）上午九時正起恢復買賣。

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