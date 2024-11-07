宏基資本指，倘可能出售事項落實，預計將構成公司於上市規則第14章項下的非常重大出售事項。於今日公告日期，集團尚未就可能出售事項作出任何決策，亦無訂立任何買賣協議。

公司股份自今日早上九時正起於聯交所暫停買賣，公司已申請在明日（十一月八日）上午九時正起恢復買賣。

其他報道

生產力局第四季中小企綜合營商指數回升 投資意向維持樂觀審慎

廣汽10月汽車銷量跌17%至18萬輛 新能源車跌4%

大家樂發盈警 料中期少賺最多30%

澳新：料美國明年對華關稅為22%而非60% 明年GDP目標有下調風險

全日沽空金額減17% 南方恒生科技沽空增6倍

恒指收市升414點 成交兩周高 北入減94% 國指創三周高 內需、券商、內房升

匯豐上調小米目標價33% 維持「買入」評級

淘寶AI產品雙11累計服務400萬商家

傳內地倡議銀行同業存款利率不得顯著高於政策利率

法國外貿銀行：美國若提高對華關稅或影響中國GDP降1個百分點

宏利香港及澳門第三季APE按年升1.73倍

滬指以日中最高位收市 穩守3400點

Jolibee母公司近1.2億購添好運餘下8%股份 擬發展成中餐旗艦品牌

人行昨召開外資金融機構座談會 匯豐東亞花旗摩通等出席

銀河國際證券：內地樓市上月銷情回暖 深圳廣州反彈勁

【有片：埋身擊】聯儲局今晚料減息0.25厘 納指有機挑戰歷史高位

半日沽空金額減1% 南方恒生科技沽空增7倍

恒指半日升237點 科指升0.99% 內需股升 海底撈升7%

DFI零售集團：預期火鍋食品較去年推動銷售增長8%至10%

滬深三大指數半日向上 滬指以近日中高位收市 升0.88%

HK Express推出機場行李送遞服務

中國10月份美元計價出口增12.7% 勝預期 進口跌2.3% 多過預期