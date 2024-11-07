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太地旗下三大商場出租率達100% 太古廣場銷售額首三季跌14%

太古地產（1972）公布今年第三季營運數據，香港整體辦公樓租用率錄得93%，較2023年底不變；太古廣場截至9月首三季租用率為95%，租金錄得16%按年跌幅，太古廣場一、二座最新每平方呎租金為90至100元；太古廣場三座最新每平方呎租金為85至95元。太古坊整體租金亦按年下跌10%，租用率93%，港島東中心及太古坊一座最新每平方呎租金為50中位至60高位；太古坊二座每平方呎租金為50低位至60中位；其他太古坊辦公樓每平方呎租金為40低位至40高位。

內地方面，太古滙、頤堤港一座及香港興業中心一、二座出租率分別錄得92%、80%及97%，較2023年底不變、跌5個百分點及跌1百分點。

零售物業方面，香港太古廣場購物商場、太古城中心及東薈城名店倉的出租率均為%，當中太古城中心首9個月零售銷售額按年下跌3.9%；太古廣場購物商場及東薈城名店倉的零售銷售額分別跌13.7%及4.8%。

此外，內地全線零售物業的零售銷售額首9個月均錄得跌幅，上海興業太古滙大跌20.7%；北京三里屯太古里跌2.1%；北京頤堤港亦跌6.2%，成都太古里及廣州太古滙分別跌16.9%及11.7%；上海前灘太古里跌0.1%。截至今年9月底止，北京三里屯太古里租用率為98%，較去年底升4個百分點。

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