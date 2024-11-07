壁仞科技為研發高端通用智能計算的前沿科技企業，依託其在算力基礎設施領域豐富的產業經驗，以及在滬港兩地的成長發展，倡議進一步擴大滬港之間的科創合作，貫通兩地的高科技資源，共同創建人工智能和高科技生態，加快形成新質生產力。

香港數碼港首席企業發展官朱美恩表示，數碼港作為推動香港人工智能發展的核心引擎，樂見「滬港人工智能產業加速聯盟」成立，為兩地的人工智能研發及應用提供更豐富的創新資源和更多元的應用場景，促進兩地人才互動，為人才培訓提供更強大的技術支撐。朱美恩續指，冀企業在推動科技創新創業的不同領域上繼續為高新科技產業發展開拓更大空間。

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