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屈臣氏於馬尼拉開設亞洲第8,000家店舖

屈臣氏持續加速業務發展步伐，今天開設亞洲第8000家店舖，新店位於馬尼拉SM Mall of Asia，為顧客提供O+O（線下及線上）購物體驗。

屈臣氏集團行政總裁倪文玲表示，屈臣氏今天在亞洲開設第8000家店舖，是拓展全球業務的重要里程碑。她又指，選擇於菲律賓開設第8000家店舖，不單因為其是亞洲增長最迅速的地區之一，更是集團主要的策略市場。菲律賓是一個充滿活力且極具潛力的市場，擁有越來越注重保健與美容的年輕顧客群。

店內增設多個自助付款櫃台和網購店取服務，讓顧客可於線上下單，30分鐘內到店取貨。為了創造無縫的O+O顧客體驗，菲律賓屈臣氏推出全新線上健康產品諮詢服務，指導顧客如何找到合適產品，並透過線上即時與藥劑師對話，獲取個人化的健康建議。

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