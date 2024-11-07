恒指早於1969年11月24日推出，成為最受廣泛引用的香港股票市場指標。截至2024 年10月底，被動式追蹤恒生指數系列產品的資產管理總值達到785億美元，單以追蹤恒指產品的資產管理總值（AUM）已約250億美元。現時全球共有15隻與恒指掛鈎的交易所買賣產品。

施穎茵在活動中表示：「55 年來恒指一直緊扣香港市場脈搏，同時反映着市場的活力 及韌性。有賴我們已故主席利國偉博士當年高瞻遠矚，創立恒指，由最初作本行內部 參考之用，發展成全球廣為人知的指標典範，我們的業務至今已拓展至橫跨 36 個市場， 令人引以為傲，當中更包括我們最近與沙特交易所的合作，繼續支持香港發揮其作為 連接中國內地與海外巿場的超級聯繫人角色。」

巫婉雯分享指：「恒指是香港金融市場的重要基石，亦與香港人息息相關。因此我們 積極創新求變，推出具前膽性的產品，致力讓這個家傳戶曉的香港品牌在國際舞台更 璀璨耀目，並成為投資者進入香港及中國內地市場的首選。」

同場陳茂波頒發「恒生指數55年紀念獎」，向4間自恒生指數成立以來一直位列成份股的公司頒發獎項，分別為中電（0002）、中華煤氣（0003）、滙豐控股（0005），以及電能實業（0006）。