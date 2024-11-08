聯邦公開市場委員會(FOMC)在利率聲明中稱，「委員會認為實現就業和通脹目標的風險大致平衡」，重申「經濟前景存在不確定性，委員會關注實現雙重使命所面臨的風險」，「如果出現可能阻礙實現委員會目標的風險，將準備酌情調整貨幣政策立場」。

聲明指出，在實現通脹2%目標方面 「取得進展」，但刪去關於「對通脹率可持續邁向2%變得更有信心」的內容。

就業方面，鮑威爾對勞動力市場的形容是「穩健」，而聲明稱，「自今年早些時候以來，勞動力市場狀況總體上緩和，失業率上升但仍處於低位」，9月為「就業增長已經放慢」。

而與上次議息聲明相同的還包括，稱經濟活動繼續穩步擴張；失業率上升但維持在低位；實現就業和通脹目標的風險大致平衡；堅定致力於支持充分就業以及讓通脹回歸其2%的目標；繼續減持美國國債、機構債券和機構抵押貸款支持證券；如果出現可能阻礙實現委員會目標的風險，將準備酌情調整貨幣政策立場。

鮑威爾在記者會上表示，「進一步調整我們的政策立場將有助於保持經濟和勞動力市場的強勁勢頭，並將隨著我們逐步走向更加中性的立場，推動通脹取得進一步進展」。

鮑威爾稱，「我們不知道任何政策變化的時機和實質內容，不知道會對經濟產生什麼影響，特別是這些政策是否以及在多大程度上會影響我們目標變量的實現，即充分就業和價格穩定」。

在通過一次性減息50基點啟動寬鬆周期之後，政策制定者已經表示，傾向於未來採取更加審慎和謹慎的減息方式。

鮑威爾還表示，聯儲局關注長期債息的上升，並將其歸因於對經濟增長增強的預期。他還表示，在央行就債息升高對經濟的影響做出結論性評估之前，債券利率將不得不保持高位。

其他報道

北水增持盈富 減持融創中國