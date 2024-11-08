聯儲局減息25基點，鮑威爾稱就業市場表現穩健，同時否認了迫於特朗普壓力而辭職的可能。美國上周首次申領失業救濟人數略有上升，但仍處於疫情爆發前的水平，美國三季度勞動力成本大幅上升。特朗普勝選次日，美股ETF單日吸金高達約180億美元，這幾乎達到今年日均資金流入量的16倍。隨著特朗普重返白宮，矽谷科技巨頭或在AI等領域面臨政策轉向，而馬斯克勢將扮演有影響力的角色。

道瓊斯工業平均指數收跌0.59點，跌幅0.01%，報43729點。標普500指數收漲44點，升幅0.75%，報5973點。納斯達克綜合指數收漲286點，或1.51%，報19269點。

高盛跌2.32%，報582.17美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低84點，而家得寶升2.85%，報399.44元，貢獻道指68點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報227.48元，升2.13%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報180.75元，升2.4%，亞馬遜(美：AMZN)收市報210.05元，升1.42%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報591.7元，升3.43%，英偉達(美：NVDA)收市報148.88元，升2.24%，微軟(美：MSFT)收市報425.43元，升1.24%，Tesla (美：TSLA)收市報296.91元，升2.9%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.62%，報509點。德國DAX指數收漲1.7%，報19362點；法國CAC 40指數漲0.76%，報7425點；英國富時100指數收跌0.32%，報8140點。

納斯達克中國金龍指數收漲3.51%，報7253點。

美國2年期債息曾跌最多1.8%，是11月4日後最大跌幅，當日跌幅為1.87%。低見4.1848厘，是11月6日4.1723厘後最低。今日收市報4.1994厘，是11月5日後收市新低，當日報4.1765厘。

美國10年期債息曾跌最多2.78%，是11月4日後最大跌幅，當日跌幅為2.81%。低見4.3082厘，是11月6日4.2481厘後最低。今日收市報4.3257厘，是11月5日後收市新低，當日報4.2708厘。

美2年期10年期債息差收窄，低見10.984基點，是11月6日6.787基點後最窄。收市報12.428點，是11月5日後收市新低，當日報9.009點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至23.623基點，是11月6日30.182基點後最闊。收市報22.389基點，是11月5日後收市最闊，當日報26.559基點。

金龍指數曾升最多4.31%，是10月28日後最大升幅，當日升幅為4.8%。高見7309.34點，是10月14日7536.15點後最高。收市報7253.14點，是10月14日後收市新高，當日報7380.22點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月13日。

道指曾升最多0.21%，是11月6日後最大升幅，當日升幅為3.69%。高見43823.1點，創上市新高。收市報43729.34點，是11月6日後收市新高，當日報43729.93點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是10月18日。

標指曾升最多0.92%，是11月6日後最大升幅，當日升幅為2.65%。高見5983.84點，創上市新高。收報5973.1點，升0.74%，創收市價計新高。連升3日，累計升260.41點，對上一次連升3日是9月11日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是10月10日。

納指曾升最多1.68%，是11月6日後最大升幅，當日升幅為3.04%。高見19301.7點，創上市新高。收報19269.46點，升1.51%，創收市價計新高。連升3日，累計升1089.48點，對上一次連升3日是10月28日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是10月22日。

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