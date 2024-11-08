個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升4.43%，折合報435.72元；阿里巴巴（9988）升3.52%，折合報97.27元；美團（3690）升9.03%，折合報203.99元；匯控（0005）升0.68%，折合報73.6元；建行（0939）升3.92%，折合報6.27元。

道期現升0.045%；標期現升0.03%；納期現升0.004%。日本東證指數現升0.41%；韓國KOSPI指數現升0.93%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.96%。

VIX指數隔晚跌6.57%或1.07點，報15.2點。

紐油現跌0.23%或0.17美元，報72.19美元；布油現升0.94%或0.7美元，報75.63美元；金價現升0.07%或1.92美元，報2708.63美元；LME 銅期貨隔晚升3.43%或321美元，報9664美元。比特幣現升0.38%或292.43美元，報76252.2美元；美國10年期債息現升0.36%或0.0156厘，報4.3413厘。

今日焦點股份可留意：

傲基股份（2519）上市，定價15.6元。

晶科電子股份（2551）上市，定價3.61元。

鷹美（2368）最快今日公布業績。

法媒：傳匯控（0005）法國人壽業務獲42至67億港元收購報價。

小鵬（9868）向MONA車主提供每天150元延遲交付補償，年底將提高最多40%產能。

中芯國際（0981）第三季盈利升58%，收入21.7億美元創單季新高。

華信地產財務（0252）盈警，料中期轉蝕不多於3500萬元。

太地（1972）旗下三大商場出租率達100%，太古廣場銷售額首三季跌14%。

宏基資本（2288）：獲第三方洽購觀塘商廈若干單位及車位，明復牌。

惠理集團（0806）、大和證券及大和資產管理達成戰略伙伴關係。

廣汽（2238）10月汽車銷量跌17%至18萬輛，新能源車跌4%。

大家樂（0341）發盈警，料中期少賺最多30%。

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