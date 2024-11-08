恒指今早高開246點或1.18%，報21199點，大市成交金額39億元；國指今早高開97點或1.29%，報7644點。恒生科技指數開市報4786點，升2.33%。上升股份比例為17.22%，下跌為2.21%，無升跌為80.55%。