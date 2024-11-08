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恒指高開246點 科指升2.3% 傲基上市跌11% 晶科升16%

恒指今早高開246點或1.18%，報21199點，大市成交金額39億元；國指今早高開97點或1.29%，報7644點。恒生科技指數開市報4786點，升2.33%。上升股份比例為17.22%，下跌為2.21%，無升跌為80.55%。

藍籌64隻升，11隻下跌，7隻無升跌。中芯國際（0981）升5.49%，報29.8元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌2.69%，報123.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，2隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報57.5元，升15%；跌幅最大的是網易（9999）開市報123.1元，跌2.69%。

恒指續高於10天線(20677.11點)、20天線(20608.51點)。科指續高於10天線(4595.92點)、20天線(4553.63點)。

傲基股份（2519）上市，定價15.6元。開市報13.88元，跌11.03%。

晶科電子股份（2551）上市，定價3.61元。開市報4.2元，升16.34%。

鷹美（2368）最快今日公布業績。無成交，報4.07元。

法媒：傳匯控（0005）法國人壽業務獲42至67億港元收購報價。開市報72.2元，跌0.21%。

小鵬（9868）向MONA車主提供每天150元延遲交付補償，年底將提高最多40%產能。開市報57.5元，升15%。

中芯國際（0981）第三季盈利升58%，收入21.7億美元創單季新高。開市報29.8元，升5.49%。

華信地產財務（0252）盈警，料中期轉蝕不多於3500萬元。無成交，報1.7元。

太地（1972）旗下三大商場出租率達100%，太古廣場銷售額首三季跌14%。開市報16.64元，升0.85%。

宏基資本（2288）：獲第三方洽購觀塘商廈若干單位及車位，明復牌。開市報0.146元，升14.96%。

惠理集團（0806）、大和證券及大和資產管理達成戰略伙伴關係。無成交，報1.9元。

廣汽（2238）10月汽車銷量跌17%至18萬輛，新能源車跌4%。開市報3.07元，升0.66%。

大家樂（0341）發盈警，料中期少賺最多30%。開市報8.2元，跌1.56%。

破頂股表現

破頂股包括，弘海高新資源（0065）無成交，報0.62元；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見248元，開市報248元，升4.2%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括ＦＩ二南方納指（7568）低見5元，開市報5元，跌2.91%。

異動股

上升異動股，包括，晶科電子股份（2551）開市報4.2元，升16.34%；小鵬（9868）開市報57.5元，升15%；宏基資本（2288）開市報0.146元，升14.96%；朗華國際集團（8026）開市報0.32元，升14.29%；新確科技（1063）開市報0.163元，升12.41%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報23元，升10.31%；FAST RETAIL-DRS（6288）開市報26元，升10.17%；普星能量（0090）開市報0.55元，升10%。

下跌異動股，包括，傲基股份（2519）開市報13.88元，跌11.03%；綜合環保集團（0923）開市報0.02元，跌9.09%；智雲健康（9955）開市報1.3元，跌7.14%；中木國際（1822）開市報0.27元，跌6.9%；金石控股集團（1943）開市報0.58元，跌6.45%；中達集團控股（0139）開市報0.016元，跌5.88%；經發物業（1354）開市報22.3元，跌4.9%；太平洋網絡（0543）開市報0.33元，跌4.35%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報2.85元，跌4.3%；國農金融投資（8120）開市報0.05元，跌3.85%。

 

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