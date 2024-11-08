警方回覆查詢時稱，上月24日接獲相關報案，案件已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進，暫未有人被捕。證監會不對個別事件作評論，只表示所有公眾投訴都會按照既定機制跟進和處理。耀才證券於截稿前未有回覆。

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本報接獲的函件表示，耀才上月底透過律師行向相關券商發信，指10月24日約下午2時至4時，耀才部分客戶證券戶口，不尋常地重複交易中國金石股票。由於中國金石不是該等客戶慣常買賣股票類型，耀才向相關客戶查詢，全部確認沒作出相關股票買賣。客戶並指戶口被「黑客」入侵，冒充他們身分及指示耀才買入相關股票。

耀才要求凍結沽家帳戶 不獲接納

耀才懷疑一些出售中國金石股票的賣家，串謀詐騙其客戶，已向警方、聯合財富情報組及證監會匯報，相信有關機構正調查事件。耀才並要求當日涉及相關交易的券商向警方及證監匯報，以及暫時凍結有關客戶帳戶，禁止他們提取由未經授權交易得來的收益，等待執法機構的進一步指示。

據了解，多家接獲耀才律師信的券商均沒接納其要求凍結沽貨客戶帳戶。其中一家券商職員向本報解釋，券商一直只會在接獲證監會或警方等執法機構指令才會凍結客戶帳戶，單憑對方律師信陳述並不構成足夠理據。

耀才增倉逾3400萬股

賠償或涉450萬

律師信沒提到事件涉及客戶帳戶數目及金額。根據中央結算系統（CCASS）持股紀錄顯示，10月24日，耀才於中國金石持股量為174.1萬股，「T+2日」即10月28日，持股量增至3592.5萬股（見圖2），即當日耀才接貨逾3400萬股。以當日平均價0.352元相對收市價0.221元計，估計耀才或損失約450萬元，相對耀才截至今年9月底上半財年賺3.12億元相對輕微。根據CCASS紀錄，中銀香港當日持倉亦增加近3000萬股，當日沽貨最多為軟庫中華金融及招商永隆銀行。

中國金石10月24日股價大上大落，最高見1.12元，較前一日勁升7.6倍，最低見0.128元。當日成交達3.97億股，較此前20個交易日日均成交133萬股多出297倍。中國金石昨收0.138元，基本跌回懷疑黑客出動前水平。

明報記者

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