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根據證監會數據，在截至2017年3月31日止的18個月期間，有12間券商舉報了27宗網絡保安事故，當中大部分為「黑客」入侵網上投資戶口，造成總額超過1.1億元未經授權交易。

證監會在2017年10月就發出降低與互聯網交易相關的「黑客」入侵風險指引，要求所有從事互聯網交易的券商或銀行遵從20項基本規定，包括規定客戶登入系統時實施雙重認證，藉此加強它們在網絡保安方面的抵禦能力，以及降低及紓減「黑客」入侵風險。證監會亦曾作多輪互聯網交易系統網絡保安檢視，以評估券商的合規情况。

金管局亦曾提醒，客戶可設定難以猜破及與其他互聯網服務不同的電子銀行密碼；安裝並及時更新保安軟件；以及不時查核電子銀行帳戶，查閱銀行發出的提示信息及結單等。

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