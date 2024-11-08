【明報專訊】「黑客」入侵帳戶炒股，過去亦曾發生，個別券商及銀行的客戶帳戶曾遭入侵，進行未經授權交易，情節與今次事件如出一轍。其中2016年4月，匯豐銀行、中銀若干戶口曾遭「黑客」入侵炒股，當時金管局指接獲銀行報告，8個網上銀行戶口有未獲授權股票交易，涉及金額約686萬元。
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根據證監會數據，在截至2017年3月31日止的18個月期間，有12間券商舉報了27宗網絡保安事故，當中大部分為「黑客」入侵網上投資戶口，造成總額超過1.1億元未經授權交易。
證監會在2017年10月就發出降低與互聯網交易相關的「黑客」入侵風險指引，要求所有從事互聯網交易的券商或銀行遵從20項基本規定，包括規定客戶登入系統時實施雙重認證，藉此加強它們在網絡保安方面的抵禦能力，以及降低及紓減「黑客」入侵風險。證監會亦曾作多輪互聯網交易系統網絡保安檢視，以評估券商的合規情况。
金管局亦曾提醒，客戶可設定難以猜破及與其他互聯網服務不同的電子銀行密碼；安裝並及時更新保安軟件；以及不時查核電子銀行帳戶，查閱銀行發出的提示信息及結單等。
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